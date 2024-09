Neues Spitzentrio in der onvista-Spielgruppe - Martin Goersch klettert 95 Plätze

Seit knapp zwei Wochen läuft inzwischen das Börsenspiel "Trader 2024" der Société Générale. Und in der onvista-Spielgruppe hat sich (Stand: Mittwochabend) das Taleau ordentlich gedreht. Ganz vorne liegt nun der User "sajo998". Darauf folgt "Krixus" auf Platz zwei, sowie "Truthinvestors" auf Platz drei; die ersten drei Plätze haben also alle gewechselt im Vergleich zum Wochenbeginn.

Und auch bei Profi-Trader Martin Goersch tut sich was: Er klettert um 95 Plätze auf Platz 625. Allerdings: Das Depot von Martin alias "Martin_Mahlzeit" notiert aktuell bei minus 3,93 Prozent. Stand jetzt nähmen also 624 Spielerinnen und Spieler an der Verlosung für das von onvista ausgelobte iPhone 15 teil.

Wenn du der Spielgruppe beitreten und dir ebenfalls die Chance auf das iPhone sicher möchtest, kannst du dich hier anmelden und teilnehmen. Du bekommst Spielgeld mit einem Startwert von 100.000 Euro. Dein vorhandenes Depot wird auf 0 zurückgesetzt.