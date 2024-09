onvista-Spielgruppe startet in Woche zwei: Es bleibt eng an der Spitze

Zum Start in die zweite Woche des Börsenspiels "Trader 2024" der Société Générale liegen weiterhin zwei Spieler in der onvista-Spielgruppe nahezu gleichauf. Die User "Salocin" und "Jonas345" bringen es nach dem 9. September auf eine Wertentwicklung von jeweils 109 Prozent; mit leichten Vorteilen für "Salocin". Die beiden Spieler, die Ende vergangener Woche noch in Front lagen, "Alphajack" und "mrx", sind auf die Plätze drei beziehungsweise zehn abgerutscht.

Um vor Profi-Trader Martin Goersch zu liegen und somit die Chance auf ein von onvista verlostes iPhone 15 zu haben, reicht das derzeit aber noch dicke. Denn Martin findet sich zur Zeit auf Platz 720 in der Spielgruppe wieder - von 751 Teilnehmern. Schuld ist ein Knockout-Zertifikat auf die Aktie von Broadcom, das ausgeknockt wurde. Das Depot von Martin alias "Martin_Mahlzeit" notiert daher bei minus 16,6 Prozent aktuell.

Allerdings: Alles nur eine Momentaufnahme. Morgen kann es schon wieder anders aussehen. Wenn du auch noch teilnehmen möchtest (mit Startwert 100.000 Euro), kannst du dich hier anmelden.