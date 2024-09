EQS-PVR: OHB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Durch Stimmrechtsvereinbarungen sind (i) der Fuchs-Familienstiftung alle von der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH u. der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. u. 1.000.000 von der Martello Value GmbH & Co. KG gehaltenen sowie (ii) der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH alle von der Fuchs-Familienstiftung u. der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. u. 1.000.000 von der Martello Value GmbH & Co. KG gehaltenen Stimmrechte zuzurechnen.