Was wirklich passiert, wenn die Zinsen sinken: Vermutlich weiß das keiner so genau!

Die Zinsen sinken: Im Euroraum hat die Europäische Zentralbank bereits den ersten Schritt getan. Im Sommer des Jahres 2024 erfolgte eine Zinssenkung. Damit hat wahrscheinlich eine Trendwende begonnen.

Auch in den USA ist dieses Szenario mittlerweile sehr wahrscheinlich. Noch im September sollen hier die Zinsen sinken. Voraussichtlich wird die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, die Zinsen in diesem Monat um mindestens 0,25 % senken.

Aber was passiert eigentlich im Markt und allgemein, wenn die Zinsen sinken? Mit dem Aktienmarkt, mit Immobilien? Und überhaupt? Das ist eine spannende Frage, auf die man viele Antworten findet. Ich würde mich zumindest kurzfristig auf kein glasklares Szenario einstellen.

Wenn die Zinsen sinken: Viel kann passieren!

Die wahrscheinlichsten Szenarien scheinen zu sein: Wenn die Zinsen sinken, steigen die Aktien. Auch die Kurse von Anleihen dürften wieder steigen. Niedrigere Zinsen werden, so ein sehr allgemeiner Tenor im Markt, als positiver Faktor wahrgenommen. Steigende Kurse an breiter Front wird als das wahrscheinlichste Szenario wahrgenommen,

Gleichzeitig spekulieren auch andere Branchen auf sinkende Zinsen. So könnten sich die Immobilienpreise erholen. Auch die Konsumfreude bei häufig finanzierten Gegenständen wie Automobile könnte wieder stärker werden. Kurzum: Das Zinsniveau könnte sehr direkt als Konsum-Katalysator fungieren. Für den Markt sowieso.

Aber ist das wirklich so? Um ehrlich zu sein: Ich habe meine Zweifel. Der Markt hat diese Wahrscheinlichkeit womöglich schon eingepreist. Die Aktienkurse sind zuletzt schließlich deutlich gestiegen. Der Konsument ist vielleicht noch nicht geneigt, direkt umzuschichten. Er wartet möglicherweise die Trendwende voll und ganz ab.

Versetze dich doch einfach mal in die Lage: Wenn die Zinsen beginnen zu sinken, würdest du zu einem leicht günstigeren Zinsniveau eine Immobilie oder ein Auto kaufen? Oder würdest du eher warten und versuchen, möglichst am Tiefpunkt der Zinsentwicklung zu kaufen, um die günstigsten Konditionen zu erhalten? Die sinkende Tendenz wird vielleicht ein, zwei oder drei Jahre anhalten. So könnte es auch mit der richtig erstarkenden Konsumfreude der Fall sein.

Vielleicht antizipiert der Markt auch im Vorfeld die positiveren Aussichten, die aber nicht fundamental unterfüttert werden. Das könnte noch mehr Unsicherheit bedeuten. Im Endeffekt bleibt für mich daher nur ein Szenario wahrscheinlich: Sinkende Zinsen sind langfristig positiv für den Aktienmarkt und auch für die Kurse von Anleihen. Kurzfristig könnte es jedoch ein retardierendes Moment geben. Oder, übersetzt: Unsicherheit.

Es ist ein Problem, wenn der Markt Sicherheit einpreist

Ich finde es jedenfalls besonders problematisch, dass der Aktienmarkt und die Märkte allgemein einen positiven Impuls durch sinkende Zinsen einpreist. Die Vergangenheit hat gezeigt: Häufig folgt gerade dann eine andere Reaktion, als die, die die Menge der Marktteilnehmer erwartet hat.

Deshalb rate ich dir: Versuche deine Erwartungshaltung vielleicht etwas runterzufahren. Dann wirst du nicht überrascht, wenn die sinkenden Zinsen nicht direkt der Katalysator sind, den du dir erhofft hast.

Der Artikel Was wirklich passiert, wenn die Zinsen sinken: Vermutlich weiß das keiner so genau! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2024