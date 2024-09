Erfolg durch Selbstbewusstsein

Lieber Aktiensegler,

heute möchte ich eine Anekdote aus meiner Nachbarschaft mit dir teilen. Ich wohne in einer mittelgroßen Stadt, die zwischen Dortmund und Münster liegt und dort in einem Stadtteil, der eher als dörflich gilt. Supermärkte, Discounter und Geschäfte sucht man leider vergeblich. Selbst Gaststätten und Bars existieren keine mehr. Nicht einmal der Schützenverein hat die letzte Dorfkneipe retten können.

Trotzdem ist das Leben hier überaus gemütlich und angenehm. Man kennt sich. Die Nachbarschaft. Wie gesagt: Ein bisschen Dorf in einer mittelgroßen Stadt. In diesem kleinen Stadtteil, in dem das Nachtleben kaum mehr als eine Dönerbude kennt, eröffnete vor ca. zwei Jahren ein kleines Restaurant.

Wobei ich dir die Frage stellen möchte: Kann man eine große Tafel mit bis zu 12 Tischen und einen Gastro-Raum von vielleicht 25 Quadratmetern überhaupt Restaurant nennen? Immerhin: Im Sommer gibt es die Möglichkeit, zwei Stehtische nach draußen zu stellen. Aber es ist eher ein kleines Etablissement, in das man einkehren kann. Der Fokus liegt auf sogenanntem Soulfood und Meze (was übrigens auch der Name des Restaurants ist).

Der Erfolg ließ lange auf sich warten

Vielleicht fragst du dich inzwischen, warum ich dir das alles erzähle. Nun, mit Sicherheit nicht, um dir Gastro-Tipps im Raum Münster oder Dortmund zu geben. Und um fair zu sein, ich kenne das Angebot leider kaum. Mit zwei kleinen Kindern wird das Essengehen mit der Frau auch etwas seltener. Aber es ist für mich eine lehrreiche Geschichte über das Erfolghaben. Versprochen: Wir kommen auch noch zum Thema Aktien.

Der Besitzer jedenfalls musste lange Zeit warten, ehe Kunden sein Angebot wahrnahmen. Das Restaurant befindet sich auf der Gassi-Route meines Hundes. Deshalb bin ich oft dort vorbeigelaufen und habe häufig ein leeres Lokal gesehen. Umsätze? Vermutlich kaum. Gewinne? Ohne Umsätze wohl ebenfalls nicht. Aufgeben? Offensichtlich auch keine Option.

Natürlich kenne ich keine Details. Aber nach etwa einem Jahr hat der Restaurantbesitzer plötzlich seine Öffnungszeiten reduziert. Statt sechs Tage die Woche sind die Türen nur noch drei offen gewesen. Zudem habe ich ihn gesehen, wie er zwischenzeitlich einem anderen Job nachgegangen ist. Jetzt kommt der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus möchte: Er hat nicht die Flinte ins Korn geworfen, nein, sondern er blieb seinem Angebot treu und vertraute darauf, dass seine Produkte irgendwann Anklang finden würden.

Das ist für mich eine sehr wichtige Lektion. Das Restaurant besaß zu Anfang kaum eine Lobby. Keiner kannte die Speisen oder deren Qualität. Das haben wir an der häufigen Leere gesehen. Aber der Koch und Besitzer hat an sich selbst geglaubt und durchgehalten. Ja, er ist sogar bereit gewesen, Umwege in Kauf zu nehmen und für seine Vision und seine Idee zusätzlichen Aufwand zu leisten.

Die große Auflösung

Um eine erste Auflösung mit dir zu teilen: Der Erfolg kam irgendwann. Das Restaurant ist insbesondere in diesem Sommer stets voll und ausgebucht. Mittlerweile traut sich der Besitzer offenbar auch wieder, sechs Tage die Woche zu öffnen. Ich selbst sehe inzwischen über Mittag Menschen dort lunchen und abends Wein, Soulfood und andere Leckereien genießen. Ein Achtungserfolg, vor dem ich den Hut ziehe.

Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema: Wir als Investoren sollten uns daran ein Beispiel nehmen. Wenn wir an unseren Ansatz glauben, müssen wir ihm treu bleiben. Auch wenn unsere Aktien fallen oder unser Depot im Minus liegt und wir im Vergleich zum breiten Markt immer weiter in den Hintergrund rücken. Auch bei einzelnen Aktien sollten wir diese Art der Sicherheit besitzen. Es sollten Positionen sein, bei denen wir überzeugt sind: Das Produkt und das Geschäftsmodell sind derart gut, dass ich bereit bin, auf den Erfolg zu warten.

So wie es der Restaurantbesitzer in meiner Nachbarschaft getan hat. Ehrlich gesagt: Ich bin gespannt, wann er mit seiner kleinen Lokalität weiter expandiert (und auch darauf, wie lecker sein Essen wirklich ist).

Auf deinen Erfolg, dein Durchhaltevermögen und das Selbstbewusstsein, dafür einzustehen.

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Der Artikel Erfolg durch Selbstbewusstsein ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

