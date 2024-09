Schnäppchenalarm! Deutsche Telekom-Aktie massiv unterbewertet – und fast 3 % Dividende gibt es auch noch

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750) steht vor einer spannenden Entwicklung: Die Aktie wird derzeit vom Markt völlig falsch bewertet, und dennoch zögern viele Anleger. Mit einer Dividendenrendite von fast 3 % bietet sie nicht nur Stabilität, sondern auch attraktive Ertragschancen. Doch warum ist diese eigentlich so bekannte Aktie derzeit so günstig bewertet? In diesem Artikel erfährst du, welche Faktoren hinter der Unterbewertung stecken, welche Chancen du als Anleger nutzen kannst und warum jetzt der ideale Zeitpunkt für den Einstieg gekommen ist.

Telekom wächst stark, vor allem in den USA

Die Deutsche Telekom ist nicht nur auf dem europäischen Markt eine Größe, sondern hat sich auch in den USA stark positioniert. Hierbei spielt primär die Beteiligung an T-Mobile US eine entscheidende Rolle. Im ersten Halbjahr 2024 konnte T-Mobile über 2,5 Mio. neue Mobilfunkkunden gewinnen, obwohl das etwas weniger als im Vorjahr war. Entscheidend ist, dass T-Mobile seinen Postpaid-Kundenstamm (also Kunden, die nachträglich für genutzte Leistungen zahlen) auf über 100 Mio. ausbauen konnte. Das hat maßgeblich zu einem Umsatzwachstum von 2,9 % in den USA beigetragen, wo allein im zweiten Quartal 19,7 Mrd. US-Dollar umgesetzt wurden.

Was macht diese Entwicklung so besonders? T-Mobile US wächst im hart umkämpften US-Markt schneller als die großen Konkurrenten Verizon und AT&T. Das Unternehmen konnte nicht nur seine Kundenbasis ausbauen, sondern auch seine EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um 7,4 % steigern. Dies zeigt, dass T-Mobile nicht nur auf Wachstum setzt, sondern auch profitabel wirtschaftet – ein entscheidender Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Investitionen in die Zukunft

Ein weiterer großer Wachstumstreiber für die Deutsche Telekom sind die massiven Investitionen in ihre Infrastruktur. Besonders spannend sind die Joint Ventures mit den Investmentfirmen EQT und KKR in den USA, um das Glasfasernetz auszubauen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen 10 Mio. Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden. Das bedeutet, dass die Deutsche Telekom nicht nur im klassischen Mobilfunkgeschäft wächst, sondern auch eine zentrale Rolle im Ausbau der digitalen Infrastruktur übernimmt.

Dieser strategische Fokus auf den Ausbau des Glasfasernetzes bringt der Deutschen Telekom klare Wettbewerbsvorteile ihren US-Konkurrenten gegenüber, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, aber weniger stark im Ausbau des Breitbandnetzes vorankommen.

Telekom überraschend attraktiv bewertet

Mit einem Forward-KGV von rund 13 wird die Aktie etwa auf dem Niveau ihres historischen Durchschnitts und im Einklang mit der Branche gehandelt. Doch angesichts der besseren Wachstumschancen, die die Deutsche Telekom im Vergleich zu ihren europäischen Wettbewerbern bietet, ist dies eine verpasste Chance für Anleger, die jetzt noch an der Seitenlinie bleiben.

Zum Vergleich: Das niederländische Telekomunternehmen KPN wird mit einem KGV von über 15 gehandelt, obwohl dessen Wachstumschancen deutlich hinter denen der Deutschen Telekom zurückbleiben.

Ein weiterer Grund, warum du die Deutsche Telekom in Betracht ziehen solltest, ist die stabile Dividendenrendite. Mit einer Dividende von 0,77 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 bietet das Unternehmen eine Dividendenrendite von fast 3 %. Das ist zwar nicht außergewöhnlich hoch, doch in Kombination mit der stabilen Geschäftsentwicklung und den regelmäßigen Aktienrückkäufen stellt dies eine solide Basis für langfristig orientierte Anleger dar. Besonders attraktiv wird dies, da das Unternehmen keine Pläne hat, seine Dividendenpolitik oder die Rückkäufe zu ändern.

Hohe Profitabilität und starkes Cash-Flow-Wachstum

Die Deutsche Telekom zeichnet sich durch eine hohe Profitabilität aus. Im zweiten Quartal 2024 konnte das Unternehmen seinen Gewinn um 35 % auf 2,3 Mrd. US-Dollar steigern. Beeindruckend ist auch das Wachstum des Free Cash Flow: Dieser stieg um 48 % auf 5,7 Mrd. US-Dollar. Das bedeutet, dass das Unternehmen genügend Kapital generiert, um seine Schulden zu bedienen, Dividenden auszuzahlen und gleichzeitig weiter in Wachstumsfelder zu investieren.

Besonders der starke Anstieg des Free Cash Flow zeigt, wie effizient die Deutsche Telekom wirtschaftet. Der Free Cash Flow im Jahr 2023 lag bei 24,99 Mrd. Euro, was einem Anstieg von fast 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Free Cash Flow-Marge (Verhältnis von Free Cash Flow zu Umsatz) konnte von 16,4 % auf 21,8 % gesteigert werden. Das ist ein klarer Beleg dafür, dass das Unternehmen seine Profitabilität kontinuierlich erhöht und für zukünftige Herausforderungen gut gerüstet ist.

Ein besonderes Highlight war das Geschäftsjahr 2022, in dem die Deutsche Telekom ihren Nettogewinn nahezu verdoppeln konnte. Der Gewinn sprang von 4,18 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf 8 Mrd. Euro im Jahr 2022 – ein seltenes Ereignis, das die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie verdeutlicht. Auch wenn der Nettogewinn 2023 wieder auf 4,96 Mrd. Euro zurückging, bleibt das Unternehmen weiterhin äußerst profitabel.

Telekom steckt viel Geld in die Infrastruktur

2023 lagen die Kapitalausgaben bei 12,3 Mrd. Euro – zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber immer noch ein beachtlicher Betrag, der zeigt, dass das Unternehmen seine Netze und Dienstleistungen kontinuierlich verbessert. Besonders in den USA wird stark in den Ausbau des Glasfasernetzes investiert, was zukünftige Einnahmen sichern soll.

Wie viele Unternehmen in der Telekommunikationsbranche hat auch die Deutsche Telekom eine hohe Schuldenlast. 2023 konnte das Unternehmen jedoch 17,8 Mrd. Euro an Schulden zurückzahlen, was zeigt, dass es aktiv an der Reduzierung seiner Verbindlichkeiten arbeitet. Trotzdem bleibt die Gesamtverschuldung mit 147 Mrd. US-Dollar hoch – das ist ein potenzielles Risiko, das du als Anleger im Auge behalten solltest.

Attraktive Bewertung: 54 % Upside sind möglich

Warum ist die Deutsche Telekom trotz ihrer starken operativen Leistung und soliden Zukunftsaussichten so stark unterbewertet? Meine Analyse zeigt, dass der faire Wert der Aktie bei rund 40 Euro liegt, während der aktuelle Marktpreis nur 26 Euro beträgt. Ich erwarte, dass die Umsätze der Deutschen Telekom bis 2028 auf rund 129 Mrd. Euro steigen werden, was zu einem stabilen Gewinnwachstum führen wird. Ich schätze den Nettogewinn für das Jahr 2025 auf 12 Mrd. Euro. Also: Die Deutsche Telekom wird auch in Zukunft profitabel bleiben und ihre Dividendenpolitik fortsetzen können.

Mein Fazit

Die Deutsche Telekom-Aktie bietet derzeit eine seltene Gelegenheit: Mit einer klaren Unterbewertung am Markt und einer stabilen Dividendenrendite ist sie sowohl für wachstumsorientierte als auch sicherheitsbewusste Anleger attraktiv. Wie wir gesehen haben, sprechen nicht nur die soliden Fundamentaldaten für einen Einstieg, sondern auch die langfristige Dividendenpolitik und die Wachstumschancen im In- und Ausland. Die aktuelle Unterbewertung stellt eine interessante Chance dar, die viele Anleger übersehen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um von dieser günstigen Bewertung zu profitieren und langfristig am Erfolg der Deutschen Telekom teilzuhaben.

Der Artikel Schnäppchenalarm! Deutsche Telekom-Aktie massiv unterbewertet – und fast 3 % Dividende gibt es auch noch ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Henning Lindhoff besitzt Aktien von Verizon. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von T-Mobile US.

Aktienwelt360 2024