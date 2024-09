Ein Verletzter nach Explosion in Köln - Hintergrund unklar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - In der Kölner Innenstadt hat es am Montagmorgen eine Explosion gegeben.

Dabei sei ein Passant verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es gebe keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Einen Zusammenhang mit einer Reihe von Explosionen in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Monaten, die einer organisierten Kriminalitätsbande zugeschrieben wurden, wollte er nicht bestätigen. Bei der Explosion war am Morgen der Eingangsbereich eines Nachtclubs namens Vanity beschädigt worden. Die Polizei hatte zunächst den Kölner Innenstadt-Bereich zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz gesperrt.

