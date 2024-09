FTSE EPRA Developed Europe - Dreieck plus Bodenbildung?

In den letzten Tagen und Wochen hatten wir an dieser Stelle verschiedene Immobilientitel von Aroundtown bis Vonovia diskutiert. Der Sektor ist charttechnisch extrem spannend, was wir anhand des Kursverlaufes des FTSE EPRA Developed Europe belegen möchten. Bei dem Immobilienbarometer liegen derzeit zwei verschiedene Chartmuster vor. Zum einen bildet die Kursentwicklung seit Jahresbeginn ein aufsteigendes Dreieck (siehe Chart). Gleichzeitig definieren die Tiefs von 2022 und 2023 bei 1.320 bzw. 1.294 Punkten einen möglichen Doppelboden. In diesem Zusammenhang arbeitet der Index an dem unseres Erachtens entscheidenden Befreiungsschlag. Als solchen definieren wir einen nachhaltigen Spurt über die Widerstandszone aus dem Hoch vom Februar 2023 (1.766 Punkte), dem 38,2%-Retracement des gesamten Abwärtsimpulses seit Sommer 2021 (1.786 Punkte) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.792 Punkte). Genau darauf lässt das Kursziel – abgeleitet aus dem o. g. aufsteigenden Dreieck – von 1.950 Punkten hoffen. Langfristig hält eine erfolgreiche große Bodenbildung sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 2.200 Punkte bereit. Im Ausbruchsfall bietet sich indes das Hoch von Ende Dezember 2023 bei 1.729 Punkten als strategische Absicherung an.

FTSE EPRA Developed Europe (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart FTSE EPRA Developed Europe

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

