Leclanché stellt auf der InnoTrans 2024 in Berlin aus und präsentiert fortschrittliche Bahn-Traktionsbatteriesysteme



Leclanché zeigt sowohl generische INT-53 Energy als auch maßgeschneiderte Bahntraktionssysteme

Das INT-53 Energy zeichnet sich durch branchenführende Sicherheitsstandards, eine klassenführende Lebensdauer und ein modulares Design aus, das auf Skalierbarkeit ausgelegt ist.

Die InnoTrans ist die größte internationale Plattform für Schienenverkehrstechnik mit 2.771 Ausstellern aus 137 Ländern

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 17. September 2024 - Leclanché SA (SIX: LECN), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, nimmt an der InnoTrans 2024 teil, der weltweit führenden Fachmesse für Schienenverkehrstechnik, die vom 24. bis 27. September in Berlin stattfindet. Leclanché wird sein hochmodernes INT-53-Batteriepaket für die Bahntraktion sowie ein maßgeschneidertes Batteriesystem vorstellen, die beide speziell für die Bahnindustrie entwickelt wurden.

Die InnoTrans, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet, ist mit 2.771 Ausstellern aus 137 Ländern die wichtigste internationale Plattform für Schienenverkehrstechnik. Diese renommierte Veranstaltung dient als Drehscheibe für die wichtigsten Akteure der Branche und bietet die Möglichkeit, die neuesten Innovationen und Trends in diesem Sektor zu entdecken.

Auf der diesjährigen Veranstaltung wird Leclanché sein INT-53 Energy Schienenbatteriepack vorstellen, eine hochmoderne Lösung mit Zellen aus europäischer Produktion. Die INT-53 Energy zeichnet sich durch ein modulares und skalierbares Design aus, das die nahtlose Integration mehrerer Packs mit der fortschrittlichen Multi-String-Manager-Technologie des Unternehmens ermöglicht. Diese Flexibilität im Design stellt sicher, dass die Batteriesysteme von Leclanché eine Vielzahl von Bahnanwendungen abdecken können, von Zügen über Lokomotiven bis hin zu Schieneninstandhaltungsfahrzeugen. Das Bahnpaket bietet eine klassenführende Zykluslebensdauer und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards der Industrie sowie strenge Umwelt- und Qualitätsstandards.

Končar, einer der Hauptkunden von Leclanché, wird seinen neuesten Zug, der mit INT-53 Energy-Batterien ausgestattet ist, der Öffentlichkeit vorstellen. Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit HŽPP, dem nationalen Eisenbahnbetreiber Kroatiens, statt und unterstreicht die erfolgreiche Partnerschaft zwischen diesen beiden Branchenführern. Der neue Zug ist ein bedeutender Schritt vorwärts im nachhaltigen Schienenverkehr und nutzt die innovative Batterietechnologie von Leclanché, um eine effiziente und umweltfreundliche Leistung auf den kroatischen Schienennetzen zu erbringen. Končar wird am Stand 470 in Halle 3.2 und auf dem Freigelände FGSUED an den Ständen T4/20 und T4/25 vertreten sein.

"Wir freuen uns, an der InnoTrans 2024 teilzunehmen und unsere neuesten Innovationen in der Bahnbatterietechnologie vorzustellen", sagte Gerardo Gimeno, VP Sales & Project Management e-Ground bei Leclanché. "Unser INT-53 Energy Bahnbatteriepaket ist ein Beispiel für unser Engagement, zuverlässige, nachhaltige und leistungsstarke Energiespeicherlösungen zu liefern, die den sich entwickelnden Anforderungen der Bahnindustrie gerecht werden."

Leclanché lädt alle Besucher ein, den Stand 330 in Halle 9 zu besuchen, um seine fortschrittlichen Energiespeicherlösungen zu erkunden und zu diskutieren, wie diese Innovationen die Zukunft des nachhaltigen Schienenverkehrs unterstützen können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@leclanche.com oder besuchen Sie die Website des Unternehmens www.leclanche.com.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.



Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-mail: invest.leclanche@leclanche.com

