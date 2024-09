Bundesbank-Chef - Bankenfusionen müssen wettbewerbsfähige Institute schaffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat anlässlich des Vorstoßes der italienischen Großbank UniCredit bei der Commerzbank die Bedeutung starker Banken für die Wirtschaft betont.

Er wolle aus gegebenem Anlass eine Randbemerkung machen, sagte Nagel am Mittwoch auf einer Veranstaltung der Commerzbank in Frankfurt laut Redetext. Damit Unternehmen ihre Zukunftsaufgaben angehen und finanzieren können, seien starke und robuste Banken erforderlich. "Bei möglichen Zusammenschlüssen kommt es darauf an, dass am Ende ein wettbewerbsfähiges Institut entsteht, das diese Aufgabe bestmöglich erfüllt", fügte er hinzu.

Die UniCredit, die in Deutschland bereits mit ihrer Marke HypoVereinsbank vertreten ist, hatte vergangene Woche überraschend bekanntgegeben, neun Prozent an der Commerzbank erworben zu haben. Die Hälfte kaufte sie dabei vom Bund. Bei einem Zusammenschluss mit der Commerzbank könnte ein Bank-Riese entstehen, der einen Marktwert von fast 74 Milliarden Euro erreicht.

