GNW-Adhoc: Corza Medical in die Liste der 100 größten MedTech-Unternehmen 2024 aufgenommen

^WESTWOOD, Massachusetts, Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (https://corza.com/) (?Corza" oder das ?Unternehmen"), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich für bemerkenswerten Service, zuverlässige Leistung und herausragenden Wert einsetzt, ist stolz darauf, seine Aufnahme in die renommierte 2024 MedTech Big 100-Liste (https://www.medicaldesignandoutsourcing.com/2024-medtech-big-100-worlds- largest-medical-device-companies/) bekanntzugeben. Diese angesehene Liste, die jährlich von Medical Design & Outsourcing (https://www.medicaldesignandoutsourcing.com/) zusammengestellt wird, würdigt die größten und einflussreichsten Medizintechnikunternehmen weltweit. Nach nur drei abgeschlossenen Betriebsjahren schaffte es Corza Medical auf Anhieb auf Platz 94 der Liste, was das schnelle Wachstum und die bedeutende Wirkung des Unternehmens in diesem Bereich widerspiegelt. ?Im Namen unserer Mitarbeiter auf der ganzen Welt fühlen wir uns geehrt, in die Liste der MedTech Big 100 für 2024 aufgenommen zu werden", so Gregory T. Lucier (https://www.linkedin.com/in/greglucier/), Executive Chairman von Corza Medical. ?Als GTCR und ich 2021 Corza Medical vorstellten, verlangte der Markt nach einem Unternehmen, das sich voll und ganz auf den Kunden konzentriert. Unsere Aufnahme spiegelt das bemerkenswerte Engagement unseres globalen Teams wider, aber vor allem das seit Jahrzehnten anhaltende Vertrauen unserer Kunden und Partner auf der ganzen Welt. Wir sind weiterhin dem unerschütterlichen Streben nach Exzellenz bei der Weiterentwicklung chirurgischer Lösungen und Technologien verpflichtet, und während wir nach vorne schauen, stehen wir erst am Anfang unserer Reise der schnellen Innovation und des Wachstums!" Die MedTech Big 100-Liste ist eine umfassende Rangliste der weltweit führenden Unternehmen für Medizinprodukte, die sowohl börsennotierte als auch privat geführte Unternehmen umfasst. Die Analyse basiert auf einer Sammlung von Datenpunkten, darunter Jahresumsatz, Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Die im September veröffentlichte Ausgabe der Liste für 2024 hebt die führenden Innovatoren und Vorreiter der Branche hervor. Corza Medical hat sich schnell als führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik und innovative chirurgische Lösungen etabliert. Mit Schwerpunkt auf Augenheilkunde, Wundverschluss, Biochirurgie und biomedizinische Textilien widmet sich das Unternehmen der Entwicklung innovativer Lösungen in diesen Schlüsselbereichen. Corza Medical wurde für seinen umfassenden Ansatz für hervorragenden Kundenservice und Partnerschaften ausgezeichnet, der für den schnellen Aufstieg des Unternehmens in der Branche von entscheidender Bedeutung war. Die Auszeichnung ?MedTech Big 100" spiegelt das Engagement von Corza Medical für die Bereitstellung hochwertiger Produkte und seine strategische Vision für die Zukunft. Über Corza Medical Corza Medical ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf innovative chirurgische Lösungen und Technologien spezialisiert hat. Mit einem globalen Team von über 3.000 Mitarbeitern, die Kliniker, Vertriebspartner und Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit vielen branchenführenden Marken, darunter Widerhaken-Fäden der Marke Quill(®), chirurgische Fäden der Marken Sharpoint(®) Plus und Look(TM), wiederverwendbare Ophthalmologieinstrumente der Marke Katena(®) und Einweg-

Ophthalmologieinstrumente der Marke Blink(TM), Geräte für Hornhauttransplantation

der Marke Barron, Ophthalmologiepflaster der Marke Sharpoint(®) sowie das TachoSil(®) Fibrin-Versiegelungspflaster. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corza.com (http://www.corza.com/).