IRW-News: Sovereign Metals Limited: Spiral-Anlage für Graphit-Abnahmeverhandlungen erfolgreich installiert

- Die Spiral-Anlage im Industriemaßstab wurde erfolgreich auf Sovereigns erweiterter Labor- und Testanlage in Lilongwe, Malawi, installiert und in Betrieb genommen.

- Das Graphit-Vorkonzentrat aus der Spiral-Anlage wird die laufenden Testarbeiten und Abnahmeverhandlungen mit Lithiumionen-Herstellern und traditionellen Graphitmärkten erleichtern.

- Die Inbetriebnahme der Spiral-Anlage erfolgte mit Material aus der Testgrube der Pilotphase und mit einer Durchflussrate von bis zu 3 Tonnen pro Stunde für eine kontinuierliche Probenvorbereitung.

- Bei der installierten und in Betrieb genommenen Spiral-Anlage handelt es sich um das identische Modell, das für die Nasskonzentratoranlage gemäß des Prozessfließdiagramms der einfachen Vormachbarkeitsstudie (PFS) von 2023 für Kasiya ausgewählt wurde.

- Durch die Inbetriebnahme und den anschließenden Einsatz der Spiral-Anlage können die Mitarbeiter in Malawi in der Verarbeitung im Industriemaßstab geschult werden, ehe der planmäßige Betrieb beginnt.

- Sovereign möchte eine marktführende Position als weltweit größter und kostengünstigster Produzent von Rutil für die Titanindustrie sowie Flockengraphit für den Lithiumionenbatteriemarkt einnehmen.

18. September 2024 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es erfolgreich eine Spiral-Anlage im Industriemaßstab bei der erweiterten Labor- und Testanlage des Unternehmens in Lilongwe, Malawi, installiert und in Betrieb genommen hat.

Durch die Anlage kann Sovereign Material aus der Testgrube verarbeiten, das im Rahmen des Pilotabbau- und Landsanierungsprogramms (Pilotphase) auf seinem Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) gewonnen wurde.

Managing Director Frank Eagar sagte dazu: Durch die neue Infrastruktur kann Sovereign Graphit-Vorkonzentrat in großer Menge zur Qualifizierung durch zukünftige potenzielle Kunden liefern. Mit einem einfachen und konventionellen Prozessfließdiagramm wird das Erz aus Kasiya mit einer Durchflussrate von bis zu 3 Tonnen pro Stunde für eine kontinuierliche Probenverarbeitung verarbeitet. Unsere Optimierung der PFS schreitet wie geplant unter der Aufsicht des technischen Komitees von Sovereign-Rio Tinto voran.

Die Spiral-Anlage wird ein Graphit-Schwerkraftkonzentrat aus dem Förderbetrieb der Testgrube der Pilotphase im Großmaßstab herstellen. Das Konzentrat wird dann an spezialisierte Labore geschickt, in denen im Einklang mit Sovereigns Strategie zur Kommerzialisierung der Graphitnebenprodukte aus Kasiya Flotations-, Reinigungs-, Sphäronisierungs- und Beschichtungstestarbeiten für das Batterieanodensegment stattfinden.

Dies folgt auf die kürzliche Bekanntgabe des Unternehmens, dass nachgelagerte Testarbeiten durch ein führendes, unabhängiges Beratungsunternehmen ergaben, dass der beschichtete, gereinigte Kugelgraphit (Coated Spherical Purified Graphite, CSPG), der aus dem natürlichen Flockengraphit aus Kasiya hergestellt wurde, Leistungsmerkmale aufweist, die mit denen führender chinesischer Hersteller von natürlichem Graphitanodenmaterial vergleichbar sind (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. September 2024).

Das Graphitkonzentrat wird auch traditionellen industriellen Graphitnutzern zur Verfügung gestellt, darunter feuerfeste Werkstoffe, Gießereien, expandierbarer Graphit, Graphitfolie, Bremsbeläge und Schmiermittel.

Abbildung 1: Installierte Spiral-Anlage auf Sovereigns Anlage in Lilongwe

Abbildung 2: Inbetriebnahme der Spiral-Anlage

Kasiya-Prozessfließdiagramm

Das Kasiya-Prozessfließdiagramm wird in zwei einfache Verarbeitungsgebiete unterteilt.

Nasskonzentratoranlage (Wet Concentrator Plant, WCP)

Die Nasskonzentratoranlage (WCP) erhält abgebautes Material nach einer Vorabsiebung auf 2 mm zur Entfernung von Übergrößen. Eine einfache Schwerkraftabtrennung über Spiralen produziert ein Schwermineralkonzentrat (HMC) und einen separaten, mit Graphit angereicherten Gravitationsabraum. Bei der installierten und in Betrieb genommenen Spiral-Anlage handelt es sich um das identische Modell, das für die Nasskonzentratoranlage gemäß des Prozessfließdiagramms der PFS von 2023 für Kasiya ausgewählt wurde. Sie wird die gleiche Durchflussrate wie eine Spiral-Anlage in der geplanten Anlage haben.

Mineraltrennungsanlage (Mineral Separation Plant, MSP)

In der Mineraltrennungsanlage MSP durchläuft das HMC zuerst elektrostatische Trennung, um die Schwerminerale in elektrisch leitfähige Minerale, wie Rutil, und nicht leitfähige Minerale zu trennen. Durch magnetische Trennung wird dann Rutil, das nicht magnetisch ist, von anderen leitfähigen Mineralen getrennt. Sovereign hat vor Kurzem einen CoronaStat Electric Separator auf seiner Anlage in Lilongwe installiert und in Betrieb genommen. Dieser wurde von OreKinetics Pty Ltd geliefert, die in den vergangenen 20 Jahren ebenfalls einen Großteil der elektrostatischen Separatoren an die Mineralsandindustrie lieferten.

Abbildung 3: Der CoronaStat Electric Separator auf Sovereigns Anlage in Lilongwe, der deutlich nicht leitfähiges Material auf der linken Seite und leitfähige Minerale, darunter Rutil, auf der rechten Seite zeigt.

Abbildung 4: Magnetischer Separator im Labormaßstab auf Sovereigns Anlage in Lilongwe trennt nicht magnetisches Rutil von anderen leitfähigen Mineralen

Graphitanlage

Der von den Schwerkraftabscheidern gesammelte Graphitabraum wird durch Schaumflotation, darunter Polierung und Rührwerkskugelmühlen, verarbeitet und ergibt ein grobflockiges Graphitkonzentrat und Abraum.

Die Abraumlagerung und -verwaltung wird im Rahmen der laufenden Optimierungsstudie von Kasiya weiter verfeinert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Pressemitteilung wurde vom Managing Director und CEO des Unternehmens, Frank Eagar, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

