Dax nach Fed-Zinssenkung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach der Zinssenkung der US-Notenbank wird der Dax am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte er im Vorfeld des Zinsentscheids der Federal Reserve kaum verändert bei 18.711 Punkten geschlossen. Die Fed hat die Zinswende mit einem ungewöhnlich großen Schritt nach unten gestartet. Der Schlüsselsatz wurde am Mittwochabend erstmals seit Anfang des Jahrzehnts gesenkt - und dies sogleich um einen halben Prozentpunkt. Er liegt nunmehr in der neuen Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. An der Wall Street ging es trotz der Lockerung der Geldpolitik bergab. Die japanischen Börse legte dagegen zu.

Am Donnerstag wird die britische Notenbank über den Leitzins entscheiden. Experten erwarten, dass sie nach der geldpolitischen Wende vom August die Füße stillhält. Die Bank of England (BoE) hatte den geldpolitischen Schlüsselsatz vorigen Monat um einen Viertelpunkt auf 5,0 Prozent gekappt. Es war die erste Lockerung seit dem Frühjahr 2020, als die Notenbank auf die Corona-Krise reagierte. Den nächsten Schritt nach unten erwarten Ökonomen für November.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 18.711,49

Dax-Future 18.896,00

EuroStoxx50 4.835,30

EuroStoxx50-Future 4.840,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 41.503,10 -0,2%

Nasdaq 17.573,30 -0,3%

S&P 500 5.618,26 -0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 37.355,57 +2,7%

Shanghai 2.733,38 +0,6%

Hang Seng 17.976,71 +1,8%