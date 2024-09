Habeck zur Commerzbank - Brauchen starke deutsche Bankenlandschaft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rheine (Reuters) - In der Debatte um die Zukunft der Commerzbank hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sich für starke deutsche Banken ausgesprochen.

"Wir brauchen ein starkes Bankenwesen in Deutschland", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Rheine auf die Frage nach der Zukunf der Bank, die im Visier der italienischen Unicredit ist. Wenn man die Herausforderungen wie die Finanzierung des Windkraft-Ausbaus sehe, dann sei der Kapitalmarkt in Europa und auch in Deutschland nicht "tief genug". "Selbst die großen deutschen und europäischen Banken sind klein im Vergleich zu internationalen Playern."

Deutschland hatte kürzlich einen Teil seiner Beteiligung an der Commerzbank in einem Bieterprozess verkauft. Überraschend ging der gesamte Anteil an die italienische Unicredit, die am Markt weitere Anteile kaufte und nun neun Prozent der Commerzbank hält.

