Sparziel 10.000 Euro erreicht? 3 kluge Dinge, die du jetzt mit dem Geld tun könntest!

Das Ersparte erfolgreich zu vermehren, kann im Moment durchaus eine ziemliche Herausforderung darstellen. Schließlich sind die Energiekosten explodiert und auch ganz generell haben wir ja mit einer galoppierenden Inflation zu kämpfen. Und damit bleibt wohl bei vielen immer weniger Geld übrig, welches sie zur Seite legen können.

Deshalb würde ich eine Sparleistung von 10.000 Euro durchaus als einen Schritt in Richtung finanzieller Sicherheit bezeichnen. Also herzlichen Glückwunsch an jeden, der dieses Ziel gerade erreicht hat. Und diese Summe ist sicherlich ein gutes Anfangskapital, mit dem man nun weitere kluge Dinge anstellen könnte.

Für eine weitere Inspiration möchte ich dir deshalb heute einmal drei der meiner Ansicht nach wichtigsten Möglichkeiten vorstellen, die man zur Verfügung hat, um die 10.000 Euro relativ sinnvoll einzusetzen.

Etwas Zinsen damit verdienen

Nicht wenige sind sicherlich froh, wenn sie irgendwann ein Sparziel von 10.000 Euro realisiert haben. Folgerichtig möchten die meisten von ihnen natürlich das Geld erhalten und möglichst keine Verluste mit irgendeiner Anlage einfahren. Dennoch macht es in meinen Augen keinen Sinn, sein Kapital beispielsweise auf einem schlecht oder gar nicht verzinsten Girokonto vor sich her dümpeln zu lassen.

Im Grunde hast du hier mit einem Tagesgeldkonto oder einer Festgeldanlage zwei gute Optionen, die du nutzen kannst. Beispielsweise könntest du deine 10.000 Euro für eine Laufzeit von drei Jahren fest anlegen. Hierfür würdest du bei einer Bank mit deutscher Einlagensicherung aktuell etwas mehr als 3 % Zinsen pro Jahr erhalten.

Ungefähr dieselben Konditionen würdest du aber auch bei einem reinen Tagesgeldkonto mit deutscher Einlagensicherung erhalten. Als Vorteil springt hier natürlich sofort die tägliche Verfügbarkeit des Kapitals ins Auge. Der große Nachteil ist aber, dass sich die Zinsen hier jederzeit ändern können.

Kannst du dein Geld also länger entbehren, wäre wohl eher eine dreijährige Festgeldanlage die bessere Wahl für dich. Bei der du letztendlich für die drei Jahre sichere 900 Euro an Zinszahlungen erhalten würdest.

Eine etwaige Schuldenlast verringern

Nun kann es selbstredend sein, dass du trotz deiner tollen Sparleistung aber auch einen oder mehrere Kredite bedienen musst. Diese Schulden könnten zum Beispiel durch den Kauf eines neuen Autos, einer Wohnungsrenovierung oder einfach nur durch einen übermäßigen Einsatz deiner Kreditkarte entstanden sein.

Wobei hier gerade die Kreditkartenfirmen eine recht unrühmliche Rolle einnehmen. Denn viele von ihnen bieten mittlerweile die Möglichkeit der Ratenzahlung an. Einige der Kartenherausgeber lassen dem Kunden nicht einmal mehr die Wahl, sondern bieten von alleine gar keine vollständige Bezahlung der Rechnung mehr an.

Man muss dann als Karteninhaber selbst tätig werden und die Rechnungssumme per Überweisung oder einmaligen Lastschrifteinzug selbst beauftragen. Auch kann man die Zinsen von teilweise über 20 % pro Jahr, welche die Kreditkartenunternehmen für eine mögliche Ratenzahlung berechnen, sicherlich als überhöht ansehen.

Wer an dieser Stelle noch über offene Posten verfügt, wäre meines Erachtens deshalb sehr gut beraten, einen Teil oder die gesamten 10.000 Euro dafür zu nutzen, eine etwaige Schuldenlast etwas abzubauen.

Das Geld investieren

Wen du allerdings ein langfristiges Ziel verfolgst, wie beispielsweise für die Rente vorzusorgen oder wenn du dein Vermögen einfach nur so weit wie möglich vermehren möchtest, dann käme eventuell der Aktienmarkt als eine dritte Option für dich infrage. Denn hier sind über längere Zeiträume durchaus ansehnliche Renditen zu erzielen gewesen.

Mit dem relativ breit gefächerten amerikanischen S&P-500-Index etwa hätte man in den letzten 20 Jahren auf durchschnittliche Kursgewinne von 8 %pro Jahr zurückblicken können. Wer lieber dem deutschen Aktienmarkt treu bleiben wollte, konnte im selben Zeitraum mit unserem DAX jährlich im Schnitt eine Rendite von 7,5 % erzielen.

Es gilt natürlich zu beachten, dass es sich hier um Durchschnittsrenditen handelt und zwischenzeitlich der Wert deines Portfolios auch einmal sinken könnte. Dennoch hättest du über die Jahre aus 10.000 Euro einen deutlich höheren Betrag generieren können. Weshalb der Aktienmarkt meiner Meinung nach also sicherlich eine der sinnvolleren Alternativen zu anderen Anlagemöglichkeiten bietet.

Voraussetzungen für ein Engagement an der Börse sollten aber auf jeden Fall sein, dass du möglichst schuldenfrei und finanziell gut aufgestellt bist und im Idealfall das zum Investieren vorhandene Geld langfristig entbehren kannst. Damit sollte einem Aktieninvestment dann nicht mehr allzu viel im Wege stehen.

