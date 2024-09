DAX® - Nur kurz über 19.000 Punkten

Der vergangene Freitag brachte für den DAX® am Verfallstermin eine unschöne Entwicklung. Zuvor hatte das Aktienbarometer erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 19.000 Punkten geschlossen. Letzteres ging mit dem 30. Allzeithoch in diesem Jahr (19.045 Punkte) einher. Doch vor dem Wochenende vollzogen die deutschen Standardwerte dann die Rolle rückwärts. Unter dem Strich erwies sich dabei die Kombination aus dem alten Rekordlevel (18.991 Punkte) und dem oberen Bollinger Band (akt. bei 19.061 Punkten) als zu hohe Hürde. Dieses Verhaltensmuster lässt auf Wochenbasis eine Kerze mit markantem Docht entstehen und brachte zudem ein sofortiges Schließen des am Vortag gerissenen Aufwärtsgaps. Unterstützung kommt zu Wochenbeginn aus den USA, denn die dortigen Vorgaben dürften für einen freundlichen DAX®-Start sorgen. Charttechnisch gilt es allerdings für ein erneutes, prozyklisches Longsignal, die Barrieren bei rund 19.000 Punkten nachhaltig aus dem Weg zu räumen. Unterstützungen bestehen dagegen in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.364 Punkten) sowie des Septembertiefs bei 18.209 Punkten. Das zuletzt genannte Level wird wiederum durch das untere Bollinger Band (akt. bei 18.249 Punkte) untermauert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

