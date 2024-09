GNW-Adhoc: Twaao-Börse erhält ISO 27001-Zertifizierung für internationale Informationssicherheit - Umfassender Schutz für die Vermögenswerte der Nutzer

^NEW YORK, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Twaao (https://www.twaao.co/)-

Börse hat kürzlich erfolgreich die internationale ISO 27001-Zertifizierung für ihr Informationssicherheitsmanagementsystem erhalten. Diese Zertifizierung zeigt, dass Twaao in der Informationssicherheitsverwaltung ein internationales Spitzen-Niveau erreicht hat und die digitalen Vermögenswerte der Nutzer umfassend schützt. Durch strikte Sicherheitsmanagement- und mehrschichtige Schutzmaßnahmen bietet die Twaao-Börse den Nutzern eine zuverlässige und sichere Handelsumgebung, die effektiv auf potenzielle Sicherheitsbedrohungen reagiert. Der Erhalt der ISO 27001-Zertifizierung für das Informationssicherheitsmanagementsystem ist nicht nur eine hohe Anerkennung des Sicherheitsniveaus bei Twaao, sondern auch ein starker Beweis für die Fähigkeit, die Vermögenswerte der Nutzer zu schützen. ISO 27001 ist der weltweit anerkannte strenge Standard für Informationssicherheit, und das Bestehen dieser Prüfung unterstreicht Twaao's herausragende Leistung im Bereich des Informationssicherheitsmanagements. Der Erhalt dieser Zertifizierung ist das Ergebnis langjähriger kontinuierlicher Bemühungen und Innovationen von Twaao im Bereich der Informationssicherheit. Durch die Implementierung eines umfassenden Informationssicherheitsmanagementsystems ist Twaao in der Lage, effektiv auf verschiedene Informationssicherheitsrisiken zu reagieren und sicherzustellen, dass die digitalen Vermögenswerte der Nutzer nicht durch externe Bedrohungen gefährdet werden. Mehrschichtige Schutzmaßnahmen, einschließlich Datenverschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Echtzeitüberwachung, schaffen eine solide Sicherheitsbarriere für die Nutzer. In Bezug auf Informationssicherheit setzt Twaao fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien ein, um sicherzustellen, dass die Transaktionsdaten der Nutzer während der Übertragung und Speicherung stets verschlüsselt bleiben, um Datenlecks und Manipulationen zu verhindern. Darüber hinaus hat Twaao ein Multi-Faktor-Authentifizierungsverfahren eingeführt, das die Kontosicherheit der Nutzer gewährleistet und unbefugten Zugriff verhindert. Durch Echtzeitüberwachung und Risikobewertung kann Twaao potenzielle Sicherheitsbedrohungen schnell erkennen und darauf reagieren. Jede Transaktion auf der Plattform wird streng überwacht und geprüft, um die Rechtmäßigkeit und Sicherheit der Transaktionen zu gewährleisten. Das Sicherheitsteam von Twaao überwacht den Betrieb der Plattform rund um die Uhr und kann so schnell auf ungewöhnliche Situationen reagieren und diese bewältigen, um einen stabilen Betrieb der Plattform zu gewährleisten. Der Sicherheitsbeauftragte der Twaao-Börse erklärte: ?Die Sicherheit der Vermögenswerte unserer Nutzer ist unsere wichtigste Verantwortung. Mit der ISO 27001-Zertifizierung beweisen wir unseren Nutzern unsere Fähigkeit und unser Engagement im Bereich Informationssicherheitsmanagement. Wir werden weiterhin daran arbeiten, unser Sicherheitsniveau zu verbessern, um unseren Nutzern eine noch sicherere und zuverlässigere Handelsumgebung zu bieten." Der Erfolg von Twaao basiert nicht nur auf fortschrittlicher Technologie und striktem Management, sondern auch darauf, die Interessen der Nutzer stets in den Vordergrund zu stellen. Twaao ist sich bewusst, dass nur durch den Schutz der Vermögenswerte der Nutzer deren Vertrauen und Unterstützung gewonnen werden kann. Daher hat Twaao erhebliche Ressourcen in die Informationssicherheit investiert und die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich optimiert und verbessert. Der Erhalt der ISO 27001-Zertifizierung ist ein bedeutender Durchbruch im Informationssicherheitsmanagement von Twaao und bildet eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung. In Zukunft wird Twaao weiterhin in die Forschung und Investition im Bereich der Informationssicherheit investieren, um die Sicherheit und Stabilität der Plattform zu gewährleisten und den Nutzern ein besseres Serviceerlebnis zu bieten. Durch die kontinuierliche Verbesserung des Informationssicherheitsmanagements hat Twaao nicht nur seine eigene Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, sondern auch einen neuen Maßstab für die Branche gesetzt. Der Erfolg von Twaao zeigt, dass nur durch striktes Sicherheitsmanagement und kontinuierliche technologische Innovationen eine führende Position im hart umkämpften Markt für den Handel mit digitalen Vermögenswerten behauptet werden kann. Über die Twaao-Börse Die Twaao-Börse ist eine der weltweit führenden Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen und setzt Sicherheit, Effizienz und Innovation als Kernwerte. Sie widmet sich der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten für Nutzer weltweit. Mit fortschrittlicher Technologie und stabilen Systemen verarbeitet die Twaao-Börse täglich ein enormes Handelsvolumen und verfügt über eine breite Nutzerbasis auf globaler Ebene. Durch die kontinuierliche Optimierung von Produkten und Dienstleistungen erweitert die Twaao-Börse ihren Einfluss und ihre Position auf dem globalen Kryptowährungsmarkt stetig. Der Erhalt der ISO 27001-Zertifizierung für das internationale Informationssicherheitsmanagementsystem ist eine hohe Anerkennung der Bemühungen von Twaao im Bereich der Informationssicherheit. Twaao wird weiterhin bestrebt sein, den Nutzern eine noch sicherere und zuverlässigere Handelsumgebung zu bieten, die Sicherheit der Plattform zu erhöhen und das Nutzererlebnis zu verbessern, um so die gesunde Entwicklung des Marktes für den Handel mit digitalen Vermögenswerten voranzutreiben. °