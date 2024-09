Lindner spricht von "Herbst der Entscheidungen" für Ampel-Koalition

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach der Wahl in Brandenburg sieht FDP-Chef Christian Lindner einen bevorstehenden "Herbst der Entscheidungen".

Es müsse jetzt darum gehen, dass die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und Liberalen in drei Themenfeldern entscheidende Fortschritte erziele, sagte Lindner am Montag in Berlin. Bei der Migrationspolitik dürfe es keine Denkverbote geben, der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands müsse wiederhergestellt und es müsse ein Haushalt verabschiedet werden, der zu mehr Wachstum führe, die Bürgerinnen und Bürger entlaste und die Schuldenbremse einhalte.

Beim Thema Migration erneuerte Lindner seine Forderung nach weiteren Gesprächen mit CDU/CSU. Die "staatstragenden demokratischen Parteien" müssten sich gemeinsam der Herausforderung stellen, Kontrolle und Konsequenz bei der Einwanderung herzustellen. Bei der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag habe "in Wahrheit keine der staatstragenden demokratischen Parteien" gewonnen. Der Wahlsieg der SPD habe einen rein "taktischen Charakter", betonte Lindner und verwies darauf, dass viele Wählerinnen und Wähler einen Wahlsieg der AfD hätten verhindern wollen und deshalb ihre Stimme den Sozialdemokraten gegeben hätten. Jetzt müssten die demokratischen Parteien "gemeinsam die richtigen Lehren ziehen".

