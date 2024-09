Tagesausblick für 25.09.: DAX – bei 19.000 Punkten wird die Luft dünn. Luxusartikelhersteller gefragt

Die Bekanntgabe eines Konjunkturprogramms in China sorgte für einen starken Handelsauftakt. Im Tagesverlauf bröckelten die Kursgewinne allerdings. Der ifo-Index gab stärker nach als erwartet und auch das US-Verbrauchervertrauen blieb hinter den Erwartungen zurück. Der Stillstand an den US-Börsen lieferten somit keine großen Impulse. Die 19.000 Punktemarke im DAX® bleibt jedoch in Sichtweite.

An den Rentenmärkten war hingegen Bewegung. Dabei gaben die Renditen 2-jähriger gar noch deutlicher nach als die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen. Auf diese Weise weitete sich der Gap auf knapp sieben Basispunkte aus. In den USA ist der Druck auf den Kurzläufern aktuell auch größer als am langen Ende. Mit 19 Basispunkten erreichte der Zinsspread zwischen 10- und 2-jährigen US-Titeln den höchsten Stand seit Juni 2022. Edelmetalle wie Gold und Silber waren heute erneut stark gefragt. Der Goldpreis markierte dabei mit 2.645 USD ein neues Allzeithoch. Am Ölmarkt blieb es hingegen ruhig. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte weitgehend in der Range der vergangenen Tage.

Unternehmen im Fokus

Airbus überflog bei EUR 134,40 eine wichtige Widerstandsmarke. Carl Zeiss Meditec und Fraport profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. DHL Group plant mit ihrer Strategie 2030, den Umsatz bis 2030 um 50 Prozent zu steigern. Die Aktie konnte sich vom gestrigen Tief weiter distanzieren. Das Tageshoch konnte das Papier jedoch nicht halten. Hypoport knackte das Augusthoch von EUR 278,20. Nordex gab einen weiteren Großauftrag aus Polen über eine Gesamtleistung von 148 Megawatt bekannt. Die Aktie schraubte sich seit dem Augusttief zweistellig nach oben. Heute blieben größere Reaktionen aus. TUI gab heute ein Zahlen-Update. Demnach wird im laufenden Geschäftsjahr (endet am 30.09.) ein Anstieg des EBIT um mindestens 25 Prozent erwartet. Der Start in des Winterprogramm 2024/25 verläuft nach Angaben des Managements vielversprechend. Der MDAX®-Wert konnte die anfänglichen Gewinnen zwar nicht halten. Setzte sich zunächst jedoch oberhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie fest. Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW legten heute weiter zu. Die jeweiligen Abwärtstrends bleiben zunächst dennoch intakt. Ein ähnliches Bild zeigten Luxusartikelhersteller wie Hermes, Kering und LVMH. Das angekündigte Konjunkturprogramm in China sorgte für Kurssprünge bei den Franzosen. Eine Trendwende ist jedoch noch nicht in Sicht. Hornbach veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine:

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.000/19.736 Punkte Unterstützungsmarken: 18.033/18.180/18.259/18.430/18.572/18.800/ Punkte Zum Handelsschluss startete der DAX® den nächsten Anlauf auf die 19.000 Punktemarke. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten jeweils nach oben. Gelingt der Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 19.736 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Zwischen 18.642 und 18.800 Punkten findet der Leitindex eine Unterstützungszone. Wird sie verletzt, droht ein Rücksetzer bis 18.430 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 24.05.2024 – 24.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.09.2019 – 24.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de