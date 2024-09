Der Dax hat sich am Mittwoch an der 19.000-Punkte-Marke erneut die Zähne ausgebissen. Auch wegen deutlicher Kursverluste von Schwergewicht SAP schloss der deutsche Leitindex 0,41 Prozent tiefer bei 18.918 Punkten. Damit lässt ein erneutes Rekordhoch auf sich warten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schaffte hingegen ein Plus von 0,9 Prozent auf 26.317 Punkte.

Die bisherige Bestmarke von 19.044 Punkten hatte der Dax am Donnerstag erreicht - nach der deutlichen US-Leitzinssenkung vom Vorabend. Seitdem ist bei rund 19.000 Punkten Endstation - trotz der erwarteten weiteren Lockerung sowie Stützungsmaßnahmen der chinesischen Notenbank für die Wirtschaft der Volksrepublik.

Der Ausbruch des Dax sei vom überraschenden Störfeuer von SAP ausgebremst worden und nicht aufgehoben, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Weiterhin sind die Verkäufer an der Frankfurter Börse in der Minderheit, und der Markt präsentiert sich gegen alle Risikofaktoren ziemlich widerstandsfähig." Zudem steige die an den Geldmärkte gepreiste Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) schon in drei Wochen die Zinsen weiter senke - und nicht erst im Dezember.

SAP-Aktie verzeichnet Rückgang

Mit SAP trug ein Schwergewicht am heutigen Mittwoch maßgeblich zum Dax-Rücksetzer bei. Mit einem Kursrutsch, der in der Spitze gut vier Prozent betrug, ging ein Rekordlauf bei den Aktien des Softwarekonzerns vorerst zu Ende. Eine Meldung der US-Justiz sorgte für Mollstimmung und lud die Anleger zu Gewinnmitnahmen ein. Demnach befinden sich die Geschäfte von SAP und dem IT-Wiederverkäufer Carahsoft unter der Lupe. Das Minus wurde zwar kleiner, es betrug aber zuletzt noch rund 2,4 Prozent.

Im Fokus standen weiter die angeschlagenen Autowerte, deren jüngste Erholung auf wackeligen Beinen steht. Im Verlauf gerieten die Branchenwerte nun wieder etwas unter Druck. Die Aktien von Mercedes-Benz und Volkswagen gaben zuletzt um circa 1,7 Prozent beziehungsweise fast 1,2 Prozent nach. Noch stärker galt dies für den Vortagssieger BMW, dessen Kurs um 3,1 Prozent fiel. Damit droht aus technischer Sicht ein kurzer Sprung über die 21-Tage-Linie zu einem Fehlausbruch zu werden.

Delivery Hero fällt auf - Wertpapiere setzen Erholung fort

Im MDax fiel Delivery Hero auf. Die Aktien des Essenslieferdienstes setzten ihre rasante Erholung, die Anfang August schon begann, mit einem Kurssprung um bis zu 7,7 Prozent fort. In der Spitze übersprangen sie erstmals seit zwölf Monaten wieder die Marke von 34 Euro. Das Unternehmen gilt nach wie vor als beliebtes Objekt für Spekulanten, die auf fallende Kurse setzen - und dies kann Kursausschläge verstärken. Das Plus betrug zuletzt noch knapp 4,9 Prozent.

Ansonsten gab es zur Mitte der Woche etwas Bewegung bei der Hornbach Holding nach den Quartalszahlen. Nach einem früh erreichten Hoch seit mehr als zwei Jahren lag der Kurs hier zuletzt mit rund 1,1 Prozent im Plus. Der Baumarktkonzern musste zwar in den Sommermonaten einen Umsatzrückgang hinnehmen, konnte aber seinen operativen Gewinn etwas steigern. Dieser übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

