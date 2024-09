EQS-News: PAL Next AG: Planmäßiger Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2024

EQS-News: PAL Next AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

PAL Next AG: Planmäßiger Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2024 München, 25. September 2024. Die PAL Next AG (Xetra-Symbol: PAL; ISIN: DE000A12UPJ7) hat sich mit ihren Tochtergesellschaften im ersten Halbjahr 2024 planmäßig entwickelt. Insgesamt ist das Geschäftsjahr 2024 für die PAL Next Group ein Produktionsjahr, das nur zu einem unwesentlichen Teil von der Umsatzrealisierung fertiggestellter Produktionen geprägt ist.



Vorreiterrolle beim Einsatz Künstlicher Intelligenz ausgebaut – Weitere erfolgversprechende Film- und Serienformate in Produktion

Storybook Studios präsentierte im August die Animationsserie SPACE VETS und erzielte mit der Pilotfolge der ersten vollständig mit Künstlicher Intelligenz (KI) produzierten Serie große Anerkennung in Fachkreisen. Dabei wurden die Story und die Bildwelt von Storybook Studios komplett neu geschaffen und nicht wie bei anderen KI-Animationsserien auf bestehenden Artworks aufgebaut. Gleichzeitig konnte der Produktionsprozess deutlich effizienter, schneller und skalierbarer gestaltet werden: Die teilautomatisierte Entwicklung und Produktion erfolgte in nur 60 Tagen und mit einem Bruchteil der Größe eines herkömmlichen Animationsteams.

PANTALEON Films arbeitete im ersten Halbjahr 2024 an verschiedenen Produktionen: Hierzu zählt insbesondere der Antikriegsfilm DER TIGER (Arbeitstitel) für Amazon Prime Video, der sich nach Abschluss der Dreharbeiten im Geschäftsjahr 2023 zum Zeitpunkt der Berichterstellung in der Postproduktion befindet. Darüber hinaus fanden die Dreharbeiten für den Kinofilm DAS LEBEN DER WÜNSCHE statt, die im Juli 2024 erfolgreich abgeschlossen wurden. Der Film wird voraussichtlich 2025 in die deutschen Kinos kommen. Die Dreharbeiten für den Kinofilm ONE HIT WONDER und die 2. Staffel der Erfolgsserie ASBEST werden noch im laufenden Geschäftsjahr starten.



Umsatz- und Ergebniseffekte laufender Produktionen werden planmäßig im Folgejahr erfasst

Die Umsatzerlöse sanken im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 1,2 Mio. (H1 2023: EUR 21,2 Mio.). Der deutliche Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der jeweiligen Fortschritte im Produktionsprozess Umsatzerlöse erst ab dem kommenden Geschäftsjahr 2025 erfasst werden können. Die Gesamtleistung einschließlich der sonstigen betrieblichen Erträge verringerte sich entsprechend auf EUR 1,5 Mio. (H1 2023: EUR 21,2 Mio.).

Aufgrund der gesunkenen Umsatzerlöse verringerte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf EUR -2,3 Mio. (H1 2023: EUR -0,7 Mio.). Unterstützend wirkten sich ein niedrigerer Materialaufwand aufgrund des geringen Volumens an Auftragsproduktionen sowie ein geringerer Personalaufwand nach der Restrukturierung im Vorjahr aus.



Prognose 2024 bestätigt – Erwartungen für 2025 bekräftigt

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 bestätigt der Vorstand aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs und auf Basis der aktuellen Projektplanung seine Prognose und erwartet für die PAL Next Group Umsatzerlöse zwischen EUR 3 Mio. und EUR 4,5 Mio. Die Gesamtleistung zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge soll unverändert mindestens EUR 4 Mio. betragen. Trotz geringerer Umsatzerlöse rechnet der Vorstand aufgrund geringerer Kosten infolge der Konzentration auf das etablierte Produktionsgeschäft für Film- und Serienprojekte weiterhin mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Vorjahresniveau zwischen EUR -4 Mio. und EUR -2,5 Mio.

Für das Jahr 2025 bekräftigt der Vorstand seine Erwartungen wieder auf in etwa das Niveau des Geschäftsjahres 2022 steigender Umsatzerlöse von rund EUR 21 Mio. und einem ausgeglichenen EBIT.



Webcast/Telefonkonferenz:

Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PAL Next AG wird heute, 25. September 2024, 14.00 Uhr MESZ, in einer Webcast-Präsentation die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 erläutern. Die Präsentation wird in deutscher Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter:

PAL Next Halbjahresbericht 2024 – Webcast/Telefonkonferenz.

Der Halbjahresbericht 2024 der PAL Next AG ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar unter www.pal-next.com.



Über die PAL Next AG:

Die PAL Next Group vereint Unterhaltungsunternehmen mit dem Fokus auf die Integration von KI (Künstliche Intelligenz) in etablierte Produktionsprozesse. Über die Experten von Storybook Studios, die KI-generierten Content und KI-getriebene Herstellungsprozesse realisieren, und mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion preisgekrönter Filme und Serien bei PANTALEON Films, ist PAL Nexteinzigartig positioniert. Die PAL NextGroup kooperiert bei der Produktion authentischer und innovativer Unterhaltung mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Sky, Netflix, Paramount und Warner Bros. Die PAL NextAG (vormals: PANTAFLIX AG) ist in München und Berlin vertreten und notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com.



PAL Next Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03 30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

