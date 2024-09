EQS-News: PNE stärkt den kommunikativen Auftritt durch Markenintegration der WKN GmbH

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

25.09.2024 / 15:23 CET/CEST

PNE stärkt den kommunikativen Auftritt durch Markenintegration der WKN GmbH

Aus der WKN GmbH wird PNE Erneuerbare Energien GmbH

Starke Marke für die Projektentwicklung und Stromerzeugung

Keine Auswirkungen auf bestehende Geschäftsbeziehungen

Cuxhaven / Husum, 25. September 2024 – PNE und WKN sind zwei etablierte Marken, die im Bereich der Projektierung und des Betriebs von Windparks ganzheitliche Lösungen anbieten. Seit 2013 gehört die WKN GmbH zur PNE-Gruppe. Nun wird auf Markenebene zusammengeführt, was zusammengehört: PNE integriert ihre Marke WKN, die nicht mehr als eigene Marke fortgeführt wird, und vereinheitlicht damit den gemeinsamen Auftritt.

Ziel dieser Integration ist es, die Kommunikation der umfassenden Kompetenzen von PNE und WKN in der einheitlichen Marke „PNE“ zu bündeln, um die Marktposition im Bereich der erneuerbaren Energien weiter zu festigen. Aus der WKN GmbH wird nun die PNE Erneuerbare Energien GmbH. Die Gesellschaft selbst bleibt also weiter bestehen.

Mit dieser strategischen Anpassung zielt die PNE-Gruppe darauf ab, ihre Marktstellung weiter auszubauen. „Indem wir unsere Marken bündeln, schaffen wir eine noch deutlichere Präsenz am Markt und können Synergien besser nutzen, um innovative Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft voranzutreiben“, erklärt Per Hornung Pedersen, Vorstandsvorsitzender der PNE AG.

„Wir freuen uns über die Umbenennung. Denn durch die Zusammenführung unter der Marke PNE bündeln wir unsere Kompetenzen noch weiter und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Unternehmensgruppe“, ergänzt Dr. Jan Messer, Geschäftsführer der WKN GmbH. „Die Kunden und Geschäftspartner der bisherigen WKN können sich weiterhin voll auf die Zusammenarbeit verlassen: Alle Ansprechpartner bleiben bestehen und sämtliche Projekte werden nahtlos weitergeführt. Geschlossene Verträge bestehen unverändert weiter.“

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windkraft- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 – 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com

PNE AG

Leiter Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 - 879 33 114

E-Mail: Christopher.Rodler@pne-ag.com

