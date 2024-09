GNW-Adhoc: Neue Bremssohle Jurid® 847 2.0 LL senkt die Instandhaltungskosten für Güterwagenräder deutlich

^NORTHVILLE, Michigan, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco hat heute eine

zweite Generation der Jurid(®) 847 LL Bremssohle mit optimierten Lebenszykluskosten (Life Cycle Costs, LCC) vorgestellt. Damit lassen sich die Instandhaltungskosten für die Räder von Güterwagen deutlich senken. Die neue Bremssohle Jurid 847 2.0 LL verfügt über eine auf Kundenwunsch optimierte Form und Kontaktfläche zwischen Bremssohle und Rad. Dadurch wird die Lebensdauer verlängert und die LCC der Räder drastisch reduziert. Diese neue LL-Bremssohle besitzt weiterhin die UIC-Zulassung der ersten Generation des Modells Jurid 847. ?Räder sind die teuerste Komponente bei der Instandhaltung von Güterwagen. Durch die Verlängerung ihrer Lebensdauer bietet die Jurid 847 2.0 LL-Bremssohle unseren Kunden einen wertvollen Wettbewerbsvorteil", erläutert Piero Bruno, Group Vice President und General Manager Braking bei Tenneco. ?Diese Innovation zeigt einmal mehr das Engagement von Tenneco und der Marke Jurid, überlegene Bremslösungen für den Schienengüterverkehr zu entwickeln". Die Bremssohle Jurid 847 2.0 LL erfüllt die Anforderungen der UIC für den 1:1- Ersatz von lärmintensiven Grauguss-Bremssohlen und bietet den Betreibern Kostenvorteile durch verbesserte LCC sowie die Einhaltung von Umweltvorschriften. ?Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten wir bei der Entwicklung der Jurid 847 2.0 LL Bremssohle proaktiv auf die Bedürfnisse des Marktes eingehen", so Holger Schaus, Vice President Global OE Engineering Braking, Tenneco. ?Die Kontaktfläche zwischen Bremssohle und Schiene sowie die Form der Bremssohle wurden optimiert, um in allen technischen Bereichen Verbesserungen sowohl gegenüber der ersten Generation der Jurid 847 LL als auch gegenüber Konkurrenzprodukten zu erzielen. Tenneco und Jurid haben erneut einen beeindruckenden Maßstab für Bremsen im Schienenverkehr gesetzt." Über Tenneco Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/). KONTAKT: Simonetta Esposito Global Communications Tenneco Sesposito@driv.com Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/763ef24c-9c68-4b1d-ab53- f27677733977 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/125aacd5-8cb0-45ed-a4bb- 5ffd67049360 °