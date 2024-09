Invibes Advertising : Halbjahresergebnis 2024.

Invibes Advertising NV / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis

Halbjahresergebnis 2024:

Konsolidierter Umsatz sinkt um 3 % trotz internationalen Wachstums von 16 %

Ergebnisse schließen strategische Investitionen zur Förderung des künftigen Wachstums der Gruppe ein

Starkes EBITDA-Wachstum in den Scale-up-Ländern

München, 25.September 2024– Invibes Advertising (Invibes), ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024.

Der Halbjahresbericht ist in englischer Sprache auf der Website des Unternehmens verfügbar: https://www.invibes.com/de/de/investors.html

Ungeprüfte konsolidierte Zahlen

in Tsd. Euro H1 2024[1] H1 20231 Δ Umsatzzahlen 11.728 12.084 –2,9 % Einkäufe und externe Aufwände (7.694) (7.277) +5,7 % Personalaufwände (6.403) (5.484) +16,8 % Aktivierung immaterieller Vermögenswerte 850 846 – EBITDA[2] (1.811) 195 (2.006) K€ Abschreibungen, Amortisationen und Rückstellungen (706) (583) +21,1 % Operatives Ergebnis (2.517) (388) (2.129) K€ Finanzergebnis (74) (29) – Steuern (4) (3) – Nettogewinn (2.595) (420) (2.175) K€

Konsolidierter Umsatz sinkt um 3% trotz internationalen Wachstums von 16%

Invibes verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 11,7 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 2,9 % gegenüber der Vorjahresperiode (pro forma1).

Der französische Markt war wirtschaftlich schwierig, was zum Gesamtumsatzrückgang beigetragen hat. Zur Normalisierung der Situation wurden Korrekturmaßnahmen eingeleitet, darunter die Reorganisation des Vertriebsteams und eine Einstellungsoffensive, um den Bereich Commercial Operation robuster aufzustellen. Die positiven Auswirkungen sollten bereits im zweiten Halbjahr 2024 spürbar sein.

Die Dynamik außerhalb Frankreichs war weiterhin positiv, mit einem Wachstum von 16 % im ersten Halbjahr 2024. Die Scale-up-Märkte (Großbritannien und Deutschland) entwickelten sich mit einem kombinierten Wachstum von 55 % in diesem Zeitraum besonders gut.

Um von diesen internationalen Erfolgen zu profitieren, hat Invibes seine geografische Präsenz durch die Eröffnung von Niederlassungen in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten und Singapur erweitert; außerdem ist in den folgenden Monaten eine Expansion in Mexiko geplant. Das Ziel dieser strategischen internationalen Expansion ist die Erweiterung des marktübergreifenden Angebots dank der Möglichkeit, Werbekampagnen gleichzeitig in mehreren Ländern/Regionen durchzuführen, sowie der Ausbau des internationalen Kundenstamms.

Ergebnisse schließen strategische Investitionen für das künftige Wachstum der Gruppe ein. Starkes EBITDA-Wachstum in den Scale-up-Ländern.

Nach der Einführung von Maßnahmen zur Kostenoptimierung im zweiten Halbjahr 2023 hat Invibes einen neuen Zyklus gezielter Investitionen eingeleitet, die auf zwei Hauptbereiche ausgerichtet sind:

Die Entwicklung vertikaler, branchenspezifischer Lösungen wie Smart Targeting Travellers für den Tourismussektor und Dealership für Einzelhandelsnetze durch die Integration generativer künstlicher Intelligenz (KI). Diese Lösungen sind bei den Werbetreibenden beliebt, da sie deren Rendite maximieren.

Die gezielte Rekrutierung von erfahrenen kaufmännischen Angestellten, um den Dialog mit den Werbetreibenden zu verbessern und internationale Rahmenverträge sicherzustellen.

Diese gezielten Investitionen zur Förderung des Wachstums der Gruppe zusammen mit den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen von 296.000 Euro in Zusammenhang mit der Veräußerung von ML2Grow (nicht wiederkehrend), 264.000 Euro für die Ausübung von Aktienoptionen und 220.000 Euro in Zusammenhang mit der Betriebsaufnahme in den Vereinigten Staaten und in Singapur führten zu einem Rückgang des konsolidierten EBITDA im ersten Halbjahr 2024.

Die Aufschlüsselung des EBITDA nach Länderlaufzeiten stellt sich wie folgt dar:

Ungeprüfte konsolidierte Zahlen,

in Tsd. Euro H1 2024 H1 2023 Δ Bestehende Länder (a) Umsatz 6.232 7.975 –21,9 % EBITDA 1.029 2.547 –59,6 % EBITDA-Marge 17 % 32 % Scale-up-Länder (b) Umsatz 5.208 3.584 +45,3 % EBITDA 757 133 ×5,7 EBITDA-Marge 15 % 4 % Neue Länder (Start-ups) (c) Umsatz 287 524 –45,2 % EBITDA (575) (392) –47,7 % EBITDA-Marge – – Gemeinkosten der Gruppe(d) (2.737) (2.094) +30,7 % Konsolidiertes EBITDA (1.525) 194 (1.719)

(a) Frankreich, Spanien, Schweiz.

(b) Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien.

(c) Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Polen, Tschechische Republik, USA und Singapur.

(d) Ohne CAPEX.

In den Ländern, in denen Invibes am längsten präsent ist (Frankreich, Spanien, Schweiz), wurde das EBITDA hauptsächlich durch den Umsatzrückgang auf dem französischen Markt beeinflusst, der in diesem Zeitraum 17 % des Umsatzes ausmachte.

In den Ländern in der Scale-up-Phase (Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien) wuchs das EBITDA fast um das Sechsfache und erreichte 15 % des Umsatzes. Dies belegt die Widerstandsfähigkeit des internationalen Entwicklungsmodells von Invibes, das darauf beruht, dass das Unternehmen sein Angebot in einem neuen Land schnell und erfolgreich einführen kann, sodass dieses bereits innerhalb von zwei Jahren nach der Erschließung zur Profitabilität beiträgt.

Nach Abschreibungen und Amortisationen verzeichnete Invibes einen Betriebsverlust von 2,5 Mio. Euro und einen Nettoverlust von 2,6 Mio. Euro.

Eine starke, auf Wachstum ausgerichtete Bilanz

Mit einer Bruttoliquidität von 14,7 Mio. Euro (einschließlich 2,5 Mio. Euro entkonsolidierter Factoring-Finanzierung) und einer Nettoliquidität von 9,4 Mio. Euro per 30. Juni 2024 hat die Gruppe die nötige Kapazität, ihre zukünftige Entwicklung zu finanzieren.

Ausblick

Aufgrund der üblichen Saisonalität unseres Geschäfts und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die nicht wiederkehrenden Positionen im ersten Halbjahr verzeichnet wurden, erwarten wir für das zweite Halbjahr 2024 eine bedeutende Verbesserung unseres EBITDA gegenüber dem ersten Halbjahr.

Nächste Veröffentlichung: Umsatz für das 3. Quartal, 23. Oktober 2024 (nach Börsenschluss).

Über Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat.

Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können.

Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung, die positive Aufmerksamkeit schafft.

Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen.

Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch großartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der #GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt.

Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)

[1] Nach Prüfung durch die Revisionsstelle und in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften erfolgte die Entkonsolidierung von ML2Grow erst per 1. April 2024. Zu Vergleichszwecken und zur Darstellung des neuen wirtschaftlichen Perimeters wurden die Umsätze für das erste Halbjahr 2023 und das erste Halbjahr 2024 jedoch für ML2Grow neu ausgewiesen.

[2] Enthält nicht wiederkehrende Kosten in Zusammenhang mit der Veräußerung von ML2Grow für 292.000 Euro im ersten Halbjahr 2024.

