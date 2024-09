OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG / Das Futterhaus eröffnet 50. ...

Das Futterhaus eröffnet 50. Markt in Österreich / Stetiges Wachstum im stationären Heimtiermarkt (FOTO) Judenburg (ots) - Vor 15 Jahren eröffnete der Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör DAS FUTTERHAUS seinen ersten Standort in Österreich. Am 3. Oktober 2024 geht mit der Neueröffnung in Strebersdorf der 50. Markt des Franchiseunternehmens an den Start. "Wir sehen das Potenzial der Branche", sagt Felix Goral, Geschäftsführer DAS FUTTERHAUS Österreich. "Unser Ziel ist es, mittelfristig in jeder Landeshauptstadt mit einem DAS FUTTERHAUS-Standort vertreten zu sein." Die Liebe zum Haustier ist groß in Österreich: Laut aktueller GFK-Studie lebt in 46 Prozent der österreichischen Haushalte mindestens ein Haustier. Seit Jahren verzeichnet der Heimtiermarkt in Österreich ein positives Wachstum: 2021 betrug der Gesamtumsatz über eine Milliarde Euro. DAS FUTTERHAUS Österreich verzeichnete im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 5,5 Prozent auf 57 Mio. Euro. Beim Einkauf fürs Tier setzen Heimtierhalter verstärkt auf die Kompetenz des Fachhandels. "Das Haustier ist ein geliebtes Familienmitglied", erklärt Felix Goral. "Heimtierhalter haben hohe Ansprüche an die Versorgung ihres Tieres. Diese kann der Fachhandel mit seiner Beratungskompetenz und der großen Sortimentsvielfalt optimal bedienen." Bei seiner Expansion setzt das Fachhandelsunternehmen bewusst auf Franchising. Aktuell zählen 18 Partner in Österreich zum Unternehmen. "Ein Großteil unserer Franchisepartner führt erfolgreich mehrere Märkte und hat großes Interesse daran, weiter mit uns zu expandieren. Das spricht für unser System", freut sich Felix Goral. Auch der neue Standort in Strebersdorf ist in Franchisehand. Das Franchisepartner-Ehepaar Silvia und Helmut Mayer betreiben mit dem neuen Standort bereits vier Märkte in Österreich. Ein durchschnittlicher DAS FUTTERHAUS-Markt bietet rund 10.000 Artikel direkt vor Ort - große Märkte sogar noch wesentlich mehr. Darunter auch zahlreiche Produkte für Tiere, die aufgrund von Allergien, Unverträglichkeiten oder auch chronischen Erkrankungen auf spezielle Nahrungskonzepte angewiesen sind. Auch Trends wie Bio und Regionalität spielen in der Heimtierbranche eine zunehmend wichtige Rolle. Der neue DAS FUTTERHAUS-Markt in Strebersdorf (Wien) ist nach dem neuen, modernen Shop-Konzept der Gruppe eingerichtet. Auf fast 400 m² Verkaufsfläche werden am Standort in der Prager Straße eine große Produktvielfalt und umfassende Beratung von geschulten Heimtierexperten angeboten. Neben hoher Beratungsqualität legt das Unternehmen gesteigerten Wert auf Nachhaltigkeit an seinen Standorten, etwa durch den Einsatz von energiesparenden LED-Beleuchtungskonzepten und moderner Kühltechnik sowie mit seinem Unverpackt-Angebot an der Futterbar. Eine freistehende Kasseninsel und intelligente Lösungen für Aktions- und Nonfoodflächen sorgen für ein angenehmes Einkaufserlebnis. --Ende-- DAS FUTTERHAUS Österreich - mit dem gelben Hund als Markenzeichen - gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Brands für Tiernahrung und Tierbedarf. DAS FUTTERHAUS Österreich gehört zur deutschen DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe mit Sitz in Elmshorn (Schleswig-Holstein). Insgesamt betreibt das Familienunternehmen in Deutschland und Österreich 435 Märkte. In Österreich bietet das Unternehmen an 50 Standorten fachkundige Beratung für Tierbesitzer sowie eine große Sortimentsvielfalt. 2023 erwirtschaftete das Franchiseunternehmen mit seinen 18 Franchisepartnern in Österreich einen Umsatz von insgesamt 57 Mio. Euro. DAS FUTTERHAUS Österreich beschäftigt in seinem Franchisesystem rund 450 Mitarbeitende. Geschäftsführer Österreich sind Andreas Schulz, und Felix Goral. Sitz der Unternehmenszentrale ist Judenburg im Bezirk Murtal (Steiermark). Für weitere Informationen: https://www.dasfutterhaus.at/ Fragen beantworten gern: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG Nadine Giese-Schulz, Ricarda Gürne Tel.: 04121-4397-750 / -755 E-Mail: mailto:presse@futterhaus.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119466/5872636 OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG