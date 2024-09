Reuters-Umfrage - Harris baut Vorsprung vor Trump leicht aus

Washington (Reuters) - Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat Kamala Harris einer Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge ihren Vorsprung vor Donald Trump leicht ausgebaut.

Der am Dienstag veröffentlichten Erhebung zufolge liegt die Demokratin mit 47 Prozent vor dem Republikaner mit 40 Prozent. Vor etwa zwei Wochen betrug ihr Vorsprung noch fünf Prozentpunkte. In anderen Umfragen liegen die beiden Kandidaten dagegen faktisch gleichauf: Laut einer CNN/SSRS-Erhebung führt die Vizepräsidentin zwar mit 48 Prozent vor dem Ex-Präsidenten mit 47 Prozent. Allerdings wird die Fehlerquote der Umfrage mit drei Prozentpunkten angegeben.

Beide Umfragen deuten übereinstimmend darauf hin, dass die Wähler Trump bei Wirtschaftsfragen mehr Vertrauen entgegenbringen. Bei CNN/SSRS führt er bei diesem Thema mit 50 Prozent vor Harris mit 39 Prozent. Für 41 Prozent der Befragten ist die Wirtschaft das wichtigste Thema. Reuters/Ipsos sieht bei einer ähnlichen Fragestellung den Republikaner mit 43 Prozent zu 41 Prozent vorn. Auch hier sei der Vorsprung leicht geschrumpft, hieß es. Die Abstimmung findet am 5. November statt. In einigen Bundesstaaten kann schon deutlich früher per Brief oder auch in Person gewählt werden.

