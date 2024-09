Letzter SNB-Auftritt für Thomas Jordan

Unterhaltsamer Donnerstag voraus

SNB: Wie groß wird Jordans Abschiedsgeschenk?

Der heutige Handelstag verspricht, unterhaltsam zu werden. Gleich für den frühen Morgen sind die Oktober-Zahlen der GfK für das deutsche Konsumentenvertrauen avisiert. Wir vom LBBW Research können uns hierfür einen neuerlichen Rückgang vorstellen, tiefer in den negativen Bereich hinein. Der Konsens der Expertenzunft sieht dies dezidiert anders: seitwärts bis leicht besser. Die GfK-Daten könnten für den Wertpapierhandel heute einen gewissen Grundton setzen. Weniger Spannung verspricht das Zahlentableau der EZB zur Geldmengenentwicklung im Euroraum für den Monat August. Derweil wird die Finanzmarkt-Gemeinde einen nur kurzen Blick auf das für heute angekündigte Herbstgutachten der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute werfen. Den größten Unterhaltungswert versprechen wir uns bei alledem heute aus Zürich.Die Schweizerische Nationalbank hat für heute eingeladen, zu einem weiteren turnusgemäßen, vierteljährlichen Bericht zur geldpolitischen Lage. Es wird die letzte Vorstellung werden für Zentralbank-Präsident Thomas Jordan. Ende dieses Monats wird er den Staffelstab weiterreichen an seinen Vize Martin Schlegel. So weit, so bekannt. Spannung resultiert daraus, dass die SNB heute ihren Weg fortsetzen dürfte in Richtung niedrigerer Leitzinsen. Was für ein Ei legt Noch-Präsident Jordan seinem Nachfolger ins Nest? Allgemein wird ein dritter Schritt im laufenden Zyklus um neuerlich 25 Basispunkte erwartet. Wir gehen hiermit d’accord. Partiell wird der SNB ein großer Schritt um 50 Basispunkte zugetraut, nicht zuletzt mit Blick auf den Leitzinsentscheid der US-Notenbank vom 18. September in gleicher Größenordnung. Das Problem: Die SNB sollte ihr Pulver an Leitzinssenkungsmunition trocken halten. Die Inflation stieg in der Schweiz in den vergangenen Jahren nicht annähernd so stark an wie in den benachbarten Ländern. Entsprechend schleuste die SNB die Geldmarktzinsen im Frankenraum sehr maßvoll in die Höhe. Sinkt der Leitzins in Zürich heute um 50 Basispunkte, verbleibt nur noch ein Dreiviertel Prozentpunkt bis zur Nulllinie! Den Ball des Fed-Leitzinsentscheids aus der vorigen Woche aufnehmend stellen sich heute US-Notenbank-Präsident Powell und dessen Vize Williams der Öffentlichkeit. Somit ist auch am Nachmittag für Entertainment gesorgt.