Wichtige muslimische Gruppe unterstützt bei US-Wahl Harris

(Reuters) - Die muslimische US-Lobbygruppe Emgage Action will bei den US-Präsidentschaftswahlen die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützen.

Der frühere Präsident Donald Trump stelle mit seinem Versprechen, ein Einreiseverbot für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern wieder in Kraft zu setzen, eine größere Gefahr für die Glaubensgemeinschaft dar, begründete die Gruppe ihre Wahlempfehlung am Mittwoch. Die Gruppe hatte 2020 Präsident Joe Biden unterstützt. Bei der damaligen Wahl habe sie rund eine Million muslimische Wähler mobilisiert. Harris hat bereits vor der Wahl am 5. November die Unterstützung kleinerer muslimischer Gruppen erhalten, darunter des Black Muslim Leadership Council Fund und des American Muslim Democratic Caucus. Trumps Kampagne gab zunächst keinen Kommentar ab.

Biden hatte das von Trump verhängte Einreiseverbot kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2021 wieder rückgängig gemacht. Muslime aus mehreren US-Staaten, deren Stimme bei der Präsidentschaftswahl 2024 wichtig sein könnte, lehnten zuletzt eine Unterstützung der Demokraten wegen deren Haltung zum Gaza-Krieg ab.

