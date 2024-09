DAX® - Rekordhoch – zum 31. Mal in 2024!

Der DAX® sprang gestern mit einem bemerkenswerten Aufwärtsgap (18.965 zu 19.088 Punkte) über die zuletzt immer wieder angeführten Barrieren bei rund 19.000 Punkten. Konkret sind die Hürden in Form der Hochs bei 18.991 Punkten bzw. bei 19.045 Punkten zu nennen. Diese Kurslücke unterstreicht nochmals die Ambitionen der Bullen, die in dem insgesamt 31. Allzeithoch in diesem Jahr (19.253 Punkte) gipfelten. Die konstruktive Entwicklung besitzt darüber hinaus noch eine weitere Dimension. Im bisherigen Monatsverlauf konnten die deutschen Standardwerte um 1,75 % zulegen. Sollte der DAX® diesen Zuwachs über die Ziellinie des Monatsultimos retten können, wäre es die erste positive September-Performance seit 2019. Charttechnisch lässt sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 800 Punkten bzw. ein Kursziel von fast 19.800 Punkten ableiten. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Die o. g. Kurslücke gilt es unter Tradingaspekten nicht mehr zu schließen. Deshalb können Anlegerinnen und Anleger den Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau knapp unter der 19.000er-Marke nachziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.