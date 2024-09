EQS-News: grenke startet in den USA durch

EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Expansion

grenke startet in den USA durch

Leasingspezialist für Small Tickets eröffnet nach Phoenix zweiten Standort in Chicago

grenke CEO Hirsch: „Wir nutzen dort eine milliardenschwere Marktnische“

Zielgruppe auch deutsche Unternehmen mit Finanzierungsbedarf vor Ort

Baden-Baden/Chicago, den 27.09.2024: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), hat ihren zweiten Standort in den USA eröffnet. Von Chicago (Illinois) aus wird dieser Standort die gesamte Region Central, North & South East bearbeiten. Seit 2019 erschließt grenke von Phoenix (Arizona) aus den westlichen Landesteil. Die USA sind der größte Leasingmarkt der Welt.

„Das Marktpotenzial in den USA ist gewaltig. Es gibt dort 30 Millionen mittelständische Unternehmen – mehr als in ganz Europa. Mit unseren speziellen Angeboten für Small Tickets gehen wir jetzt den nächsten Schritt und wollen dort eine Marktnische mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar pro Jahr nutzen. Deshalb erwarten wir, dass die USA langfristig ein weiterer Baustein für unser nachhaltiges organisches Wachstum und einer unserer wichtigsten Kernmärkte sein werden“, betont CEO Dr. Sebastian Hirsch. Ziel sei in diesem Jahr ein Neugeschäft im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die möglichen Wachstumsraten in den USA beziffert der grenke-Chef mindestens in den kommenden zehn Jahren als weit überdurchschnittlich. Ziel ist, dass Nordamerika in diesem Zeitraum mit einem Neugeschäft in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages pro Jahr zu einem der Top-Länder innerhalb der grenke-Gruppe wird.

grenke ist der Spezialist für sogenanntes Small-Ticket-Leasing mit Vertragsvolumen bis zu 50.000 Euro. Der Durchschnittswert der Verträge bei grenke beträgt weniger als 9.000 Euro. Damit finanziert grenke ein breites Spektrum an Objekten – vom Computer über IT-Infrastruktur bis hin zu medizinischem Gerät. Eine wachsende Nachfrage registriert grenke nach Produkten der grünen Transformation wie beispielsweise E-Bikes und Elektro-Ladeinfrastruktur. Weltweit zählt grenke derzeit rund 670.000 Kunden in 31 Ländern und insgesamt mehr als eine Million Leasingverträge im Bestand bei einem Objektvolumen von 9,4 Milliarden Euro. Mehr als 36.000 Handelspartner arbeiten weltweit mit grenke zusammen.

Für Unternehmen bietet Leasing gegenüber anderen Formen der Finanzierung klare Vorteile. Vor allem schont Leasing die Liquidität. Das kann von hoher strategischer Bedeutung und insbesondere auch in wirtschaftlich schwierigen Situationen hilfreich sein. Darüber hinaus bieten Leasing- und Mietmodelle „Rundum-sorglos-Pakete“ inklusive zusätzliche Dienstleistungen wie Wartung oder integrierte Services. Schnell, unkompliziert und nahe am Kunden sind darüber hinaus die Leistungsversprechen von grenke, der Nummer eins im Small-Ticket-Leasing in Europa und damit einem der führenden Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen.

Jürgen Eichinger, Geschäftsführer des neuen Chicago-Standortes: „Büroausstattung und IT-Equipment sind in den USA die wichtigsten Objektkategorien. Aber man kann über uns beispielsweise auch sämtliches Equipment für die Gastronomie oder den Point of Sales finanzieren. Zusätzlich legen wir einen Fokus auf die Bereiche Medizintechnik und Green Technology. Das Interesse an unserem Angebot ist groß. Das bestätigen uns die Gespräche, die wir auf Messen in mehreren Bundesstaaten in den vergangenen Monaten geführt haben.“

Thomas Sauerteig, grenke-Pionier in den USA und Geschäftsführer in Phoenix: „Corona hatte uns in den vergangenen drei Jahren leider etwas ausgebremst. Jetzt können wir aber wieder durchstarten. Der anhaltende Investitionsbedarf bei KMU – allen voran in den Bereichen Digitalisierung und Green Economy – bietet in der dynamisch wachsenden US-Wirtschaft große Wachstumschancen für Leasingangebote. Den Fachhändlern in den USA bieten wir mit unseren Finanzierungsmodellen attraktive Optionen, mit denen ihre Kunden Investitionen einfach und schnell realisieren können.”



