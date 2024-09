GNW-Adhoc: Companjon gibt Kunden des weltweit tätigen Autovermieters Carwiz die Möglichkeit der Stornierung ihrer Reservierungen aus beliebigen Gründen und des Erhalts einer Entschädigung

^* Die Partnerschaftsvereinbarung wurde heute von Vertretern beider Parteien

während der dritten jährlichen Unternehmenskonferenz von Carwiz in Zagreb, Kroatien, unterzeichnet * Der Schutz bei ?Stornierung aus beliebigem Grund" ist ein Novum in der weltweiten Autovermietungsbranche und wird zunächst für Buchungen innerhalb des EWR verfügbar sein * Carwiz-Kunden können im Falle einer Stornierung bis zu 80 % des Buchungswerts zurückerhalten - ohne Fragen gestellt zu bekommen oder Unterlagen einreichen zu müssen * Companjon wird als Technologieanbieter, Underwriter und Risikoträger fungieren DUBLIN, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das führende Insurtech-Unternehmen Companjon hat heute eine Partnerschaftsvereinbarung mit Carwiz International, einem der am schnellsten wachsenden Autovermietungs-Franchise-Unternehmen weltweit, unterzeichnet, um Kunden von Carwiz die Möglichkeit zu bieten, ihre Reservierungen aus beliebigen Gründen zu stornieren und den Großteil der Buchungskosten zurückzuerhalten. Das Angebot, das zunächst für Kunden, die innerhalb des EWR buchen, zur Verfügung steht, ist ein Novum in der Branche und ein wichtiger Bestandteil des Bestrebens von Carwiz, erstklassige Autovermietungsdienste anzubieten. Companjon wird als Technologieanbieter, Underwriter und Risikoträger für den Stornierungsschutz fungieren. Kunden von Carwiz können die Option ?Stornierung aus beliebigem Grund" zum Zeitpunkt der Buchung gegen eine zusätzliche Gebühr hinzufügen, die auf die spezifischen Details der Autovermietung abgestimmt ist. Der Kunde kann dann seine Buchung bis zu 48 Stunden vor Mietbeginn problemlos stornieren - ohne Fragen gestellt zu bekommen oder Unterlagen einreichen zu müssen - und erhält bis zu 80 % des Buchungspreises zurück. Die Auszahlung wird dem Kunden sofort nach Bestätigung der Stornierung angeboten. Kreshimir Dobrilovi?, CEO von Carwiz, dazu: ?Wir freuen uns, diese Vereinbarung heute in Anwesenheit des gesamten Teams von Carwiz zu unterzeichnen, was unser Engagement unterstreicht, unseren Kunden ein außergewöhnliches Autovermietungserlebnis zu bieten. Die Möglichkeit der Stornierung ohne Angabe von Gründen - ein Novum in der Branche - schafft ein neues Maß an Flexibilität und Komfort für Kunden, die mit unerwarteten Situationen und Umständen konfrontiert sind. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Companjon fortzusetzen, um diesen einzigartigen Schutz für alle Kunden, die innerhalb des EWR buchen, in den nächsten Wochen einzuführen." Matthias Naumann, CEO von Companjon, dazu: ?Wir sind stolz darauf, der vertrauenswürdige Insurtech-Partner von Carwiz zu sein und es ihnen zu ermöglichen, mit unserer ?Stornierung aus beliebigem Grund"-Lösung den Standard für die Kundenerfahrung in der Autovermietungsbranche anzuheben. Wir teilen den Ehrgeiz von Carwiz, dorthin zu gehen, wo noch niemand zuvor gewesen ist, und begrüßen ihren Mut, sich von der Konkurrenz abzuheben, indem sie für ihre Kunden da sind, wenn das Leben passiert. Wir freuen uns darauf, das Angebot noch vor Jahresende gemeinsam mit ihnen einzuführen und den Erfolg zu gegebener Zeit mit dem Carwiz-Team zu feiern." Companjon wurde 2020 gegründet und möchte die Art und Weise, wie Menschen über Versicherungen denken, verändern. Das Unternehmen hat eine Vielzahl von maßgeschneiderten, dynamischen Insurtech-Produkten mit weltweit anerkannten Marken in den Bereichen Reisen, Mobilität, Live-Events und Unterhaltung sowie Fintech umgesetzt. Das unvergleichliche End-to-End-Lösungsdesign nutzt die neuesten Technologien wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um die Kunden seiner Geschäftspartner durch einen Schutz zu begeistern, der die Flexibilität und den Komfort in 32 Ländern in Europa und Nordamerika erhöht. Über Companjon Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat. Die modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Kunden zu begeistern und durch eine stärkere Markentreue und neue zusätzliche Einnahmemöglichkeiten einen höheren Geschäftswert zu erzielen. Companjon entwirft, entwickelt und versichert seine dynamischen Lösungen auf einer 100%ig cloudbasierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen kann, API- Gateways problemlos integriert und die neuesten fortschrittlichen Technologien nutzt. Das Unternehmen wurde von CNBC als eines der World's Top Insurtech Companies 2024 und von FinTech Global in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2021- 2023) als eines der innovativsten Insurtechs der Welt ausgezeichnet. Companjon möchte die Art und Weise ändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das ?Leben" passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. www.companjon.com Medienkontakt: Kimberly Littlefield +353 (0)86 107 0416 press@companjon.com (mailto:press@companjon.com) °