Mutares setzt an der Spitze auf Kontinuität

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat den Vertrag mit seinem Vorstandschef inmitten einer Auseinandersetzung mit einem Leerverkäufer über die Bilanzierung vorzeitig verlängert. Der Vertrag mit Robin Laik laufe fünf weitere Jahre bis zum 31. Dezember 2029, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Laik hat das Unternehmen 2008 gegründet und ist gemeinsam mit seiner Familie mit über 25 Prozent Aktienbesitz größter Einzelaktionär der Mutares.

Aktuell steht der Aktienkurs von Mutares wegen eines Angriffs des Hedgefonds und Leerverkäufers Gotham City unter Druck. Am Freitagmorgen notierte die Aktie volatil. Sie sank zuletzt um 5,6 Prozent auf 20,95 Euro. Am Vortag verlor die Aktie nach Bekanntwerden der Gotham City-Vorwürfe zeitweise um über ein Fünftel und weitete damit die jüngste Verlustserie massiv aus. Mitte Mai stand der Aktienkurs in der Spitze noch bei über 43 Euro.

Gotham City erhebt Vorwürfe gegen die Art der Bilanzierung von Mutares. Leerverkäufer wie Gotham wetten auf fallende Aktienkurse. Ein Kursrutsch kann ihnen also zugutekommen. Mutares nannte die Faktendarstellung von Gotham City am Donnerstagnachmittag in einer Stellungnahme irreführend. Die genannten Geschäftsvorfälle würden "in den geprüften Finanzkennzahlen der Abschlüsse bis einschließlich 2023 von Mutares vollständig und korrekt abgebildet". Zudem hatte Mutares die Dividendenstrategie und den Ausblick bestätigt. Laik teilte am Freitag zudem mit, dass er seinen Aktienbesitz gemeinsam mit seiner Familie weiter ausbauen will./stk/jha/