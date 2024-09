Truvami enthüllt flexibles, umgebungslichtbetriebenes Smart Label auf der The Things Conference in Amsterdam

Schweizer Innovator stellt nachhaltige, LoRaWAN®-fähige Lösung für verbesserte Logistik und Asset Tracking vor

truvami, ein in der Schweiz ansässiges Start-up-Unternehmen, das von der Swisscom Broadcast AG unterstützt wird, wird seine Smart Label-Technologie auf der The Things Conference in Amsterdam vom 25. bis 26. September vorstellen. Diese innovative Lösung nutzt LoRaWAN® und organische Photovoltaik (OPV), um eine präzise Lokalisierung im Innen- und Außenbereich zu ermöglichen und die Logistik- und Asset Tracking-Landschaft zu verändern.

Mit truvami Smart Label ausgestattete Kiste für eine optimierte Logistik im Distributionszentrum (Foto: Business Wire)

Revolutionierung des Asset Tracking mit Smart Labels

Das Smart Label von truvami soll die Logistik- und Asset Tracking-Branche revolutionieren, indem es eine flexible, einfach zu montierende Lösung bietet, die sich nahtlos in bestehende Lieferketten integrieren lässt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Etiketten, die manuell gescannt werden müssen, überträgt das Smart Label von truvami Standortdaten und andere wichtige Informationen wie Temperatur und Erschütterungen/Bewegungen über eine drahtlose Verbindung selbstständig an eine Cloud-Anwendung. Dieses berührungslose Verfahren steigert die Effizienz in Lieferketten, interner Logistik, Fertigungsprozessen und Asset-Management innerhalb Gebäuden.

Technologie mit Umgebungslichtversorgung

Das Smart Label nutzt die organische Photovoltaik-Technologie (OPV), die vom französischen Deep-Tech-Unternehmen Dracula Technologies entwickelt wurde, um die Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Laden oder Austausch von Batterien zu senken. OPV-Zellen, die auf einen dünnen Film gedruckt sind, sammeln das Umgebungslicht aus ihrer unmittelbaren Umgebung und wandeln es in Energie um, wodurch Batterien überflüssig werden und eine nachhaltige und äußerst zuverlässige, langlebige Stromquelle gewährleistet ist.

Die Etiketten von truvami werden aus flexiblen Dünnschichtmaterialien hergestellt, die herkömmlichen Papier-, Barcode- oder RFID-Etiketten ähneln, sodass sie sich leicht einsetzen lassen, ohne bestehende Arbeitsabläufe zu verändern. Darüber hinaus reduziert die Wiederverwendbarkeit der Smart Labels den Abfall und bietet eine nachhaltige Alternative zu den derzeit in der Branche vorherrschenden Einwegetiketten.

Fortgeschrittene Lokalisierung mit LoRaWAN®

Der LoRaWAN®-basierte Tracker ermöglicht eine genaue Lokalisierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Die Technologie wurde gemeinsam mit dem Schweizer Technologiezentrum CSEM entwickelt und umfasst einen partikelbasierten RSSI-Algorithmus, der mithilfe von LoRaWAN®-Beaconing eine Ortungsgenauigkeit von mehreren Metern erreicht. CSEM, das für seine Expertise im Bereich KI-basierter, robuster, sicherer und extrem stromsparender vernetzter Plattformen und Bildverarbeitungssysteme bekannt ist, hat maßgeblich zur Verbesserung der Fähigkeiten des Smart Labels beigetragen.

Gemeinsame Innovation für die Zukunft der Logistik

Die Zusammenarbeit zwischen CSEM, Dracula Technologies und truvami unterstreicht das Engagement für innovative, nachhaltige Lösungen in der Technologiebranche. Durch die Kombination von Fachwissen in den Bereichen Energiegewinnung, drahtlose Kommunikation und fortschrittliche Lokalisierungsalgorithmen stellt das Smart Label einen bedeutenden Fortschritt in der Technologie zum Asset Tracking dar.

Besuchen Sie truvami auf der The Things Conference

Die Teilnehmer der von The Things Industries veranstalteten The Things Conference sind eingeladen, den Stand von truvami (A2) zu besuchen, um die Möglichkeiten des Smart Labels aus erster Hand zu erleben. Diese Veranstaltung bietet Führungskräften und Interessengruppen aus der Branche eine hervorragende Gelegenheit, um zu erfahren, wie die Lösung von truvami die Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Betriebsabläufe steigern kann.

Über truvami

truvami ist ein in der Schweiz ansässiges Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Tracking-Lösungen für Logistik und Asset Tracking in kleinster Größe widmet. Mit Unterstützung der Swisscom Broadcast AG konzentriert sich truvami auf die Entwicklung nachhaltiger, effizienter und intelligenter Systeme, die den sich wandelnden Anforderungen moderner Lieferketten und des Asset Managements gerecht werden. www.truvami.com

Über CSEM

Das Schweizer Technologie-Innovationszentrum CSEM ist eine führende Forschungs- und Entwicklungsorganisation, die sich auf KI-basierte, sichere und extrem stromsparende vernetzte Plattformen spezialisiert hat. CSEM arbeitet mit branchenführenden Unternehmen zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die den technologischen Fortschritt in verschiedenen Sektoren vorantreiben. www.csem.ch

Über Dracula Technologies

Dracula Technologies ist ein französischer Technologieanbieter, der sich auf organische Photovoltaik (OPV) spezialisiert hat. Ihre nachhaltigen, flexiblen Dünnschichtmaterialien versorgen innovative, batterielose Mikroelektronik mit Strom und fördern so die langfristige Nutzbarkeit und Umweltverantwortung. https://dracula-technologies.com/

Über Swisscom Broadcast

Swisscom Broadcast bietet Kommunikationslösungen und fortschrittliche Sicherheitsdienste an. Sie stellen maßgeschneiderte Funknetze für Branchen wie Rundfunk, Polizei, Rettungsdienste und Stromversorgung bereit. Zu ihren Sicherheitslösungen gehören Videoüberwachung, Drohneneinsätze und Drohnenerkennung sowie Analysen und Vorhersagen zur Personendichte. Swisscom Broadcast ist Teil der Swisscom Group. www.swisscom.ch/broadcast

Über The Things Industries:

The Things Industries ist ein etablierter Anbieter von LoRaWAN®-Konnektivität und -Diensten. Mit einer weltweit installierten Basis von über 50.000 Gateways, 1 Million registrierten Endgeräten und über 500 Unternehmenskunden nehmen sie eine führende Rolle im globalen Ökosystem ein. https://www.thethingsindustries.com/

