Capgemini: IT- und Consulting-Spezialist profitiert mas-siv von Digitalisierungstrend und KI-Revolution!

Der französische IT- und Consulting-Spezialist Capgemini bietet eine interessante Wachstumsstory, zumal Capgemini massiv in den Zukunftsmarkt für KI-Applikationen investiert und damit massiv von steigenden Investitionen vieler Unternehmenskunden im Bereich Digitalisierung profitiert. Auch fundamental ist Capgemini mit einem KGV25e von 15,3 attraktiv bewertet.

Capgemini – IT- und Consulting-Spezialist profitiert massiv von Megatrends rund um Cloud und Digitalisierung!

Angesichts steigender IT-Investitionen sowohl von Unternehmenskunden als auch der Öffentlichen Hand bieten sich für den IT- und Consulting-Spezialist vielversprechende Wachstumsaussichten, zumal man Unternehmen aus Schlüsselbranchen wie Automobil, Banken & Kapitalmärkte, Energie- und Versorgungswirtschaft, Handel, Healthcare, Hightech und Industrie sowie der Öffentlichen Hand bei der Umsetzung von Projekten im Bereich Digitale Transformation unterstützt. Mehr als 85 % der 200 größten börsennotierten Fortune-2000-Unternehmen in mehr als 50 Ländern weltweit vertrauen auf die Kompetenz von Capgemini.

KI-Offensive sollte Wachstum weiter beschleunigen!

Capgemini investiert seit Jahren massiv in dieses Zukunftssegment und baut sein Angebot für generative KI-Applikationen für Unternehmenskunden und den Öffentlichen Sektor konsequent aus. Mit KI-Suites wie Custom Generative AI for Enterprise deckt man nicht nur die gesamte datenbasierte Wertschöpfungskette, von passenden Datenbankplattformen sowie generativen KI-Tools für das Erstellen und Trainieren von individuell konfigurierten Large-Language-Models ab. Dank der bewährten Architektur des Gen-AI-Frameworks von Capgemini lassen sich auch sensible Unternehmensdaten durch höchste Sicherheitsstandards vor unbefugten Zugriffen schützen. Dank des enormen Wachstumspotenzials im Zukunftsmarkt für generative KI will CapGemini seine Marktposition hier mittelfristig weiter ausbauen und investiert in den kommenden drei Jahren rund 2 Mrd. Euro. Dabei soll die Zahl der Mitarbeiter im Data & AI Campus von CapGemini bis Ende 2026 auf knapp 60.000 verdoppelt werden. Dank Kooperationen mit Alphabet, Microsoft Azure und Amazon AWS offeriert Capgemini Unternehmen und Entwicklern mit dem Generative AI Google Cloud Center of Excellence (CoE) oder der Azure Intelligent App Factory Unternehmen passende Lösungen zur Entwicklung neuer KI-Applikationen.

Capgemini überzeugt trotz schwierigem Marktumfeld mit soliden Halbjahreszahlen

Im ersten Halbjahr hatte der französische IT-Consulting-Spezialist wie viele andere Branchengrößen unter den nach wie vor herausfordernden konjunkturellen Rahmenbedingungen zu leiden. Denn viele Unternehmen vor allem aus eher zyklischen Branchen wie der Automobilindustrie, dem Telekommunikations- und Einzelhandelssektor hielten sich zuletzt mit größeren Investitionen eher zurück, was auch bei Capgemini im ersten Halbjahr für Bremsspuren gesorgt hatte. So verzeichnete man in den ersten sechs Monaten des laufenden Fiskaljahres einen organischen Umsatzrückgang von 2,6 % auf 11,13 Mrd. Euro. Auch beim bereinigten operativen Ergebnis lag man mit 1,38 Mrd. Euro um knapp 2 % unter dem Vorjahreswert von 1,41 Mrd. Euro. Unterm Strich konnte Capgemini jedoch dank eines deutlich verbesserten Finanzergebnisses mit einem Anstieg von 809 auf 835 Mio. Euro aufwarten.

Jahresprognose lässt Spielraum für positive Überraschungen – Capgemini überzeugt mit moderater Bewertung!

Nach dem eher verhaltenen Abschneiden im ersten Halbjahr und aufgrund der weiterhin anhaltenden Investitionszurückhaltung bei vielen Unternehmen, gab Capgemini einen schwächeren Ausblick. So rechnet man nun für 2024 bei den Erlösen mit einem Rückgang von 1,5 bis 0,5 %, nachdem man zuvor einen Umsatzanstieg von bis zu 3 % erwartet hatte. Beim operativen Ergebnis sieht sich Capgemini jedoch weiter auf Kurs, das ursprünglich angepeilte Ziel einer operativen Gewinnmarge in der Spanne von 13,3 bis 13,6 % sicher erreichen zu können, nachdem man im ersten Halbjahr hier eine operative Gewinnmarge von 12,4 % erreicht hatte. Trotz des eher verhaltenen Ausblicks bietet die Jahresprognose bei Capgemini Spielraum für positive Überraschungen. Denn gerade in margenstarken Segmenten rund um den Schlüsselbereich generative KI traf Capgemini mit seinem breit gefächerten Produktangebot auf große Resonanz. Laut CEO Aiman Ezzat arbeitet Capgemini derzeit an mehr als 350 neuen Projekten, wobei man außerdem über eine gut gefüllte Projektpipeline mit mehr als 2.000 Aufträgen verfügt. Da viele Unternehmen ihre Investitionen im Bereich generative KI-Applikationen weiter nach oben fahren, dürfte das Geschäft bei Capgemini in der zweiten Jahreshälfte deutlich an Fahrt aufnehmen. Entsprechend bieten die Konsenserwartungen, die für 2024 einen Rückgang beim bereinigten EPS von 12,42 auf 11,95 Euro vorsieht, Spielraum für positive Überraschungen. Auch fundamental ist Capgemini attraktiv bewertet, zumal das KGV auf Basis der Schätzungen für 2025 (12,66 Euro/Aktie) auf 15,3 sinkt.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Capgemini S.A.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Capgemini S.A. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DJ7YD6, das am 19.12.2025 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Capgemini SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 175,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Capgemini S.A, an der maßgeblichen Börse am 19.12.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 175,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 30.12.2025 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Capgemini SE am 19.12.2025 auf oder über 175,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 01.10.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion