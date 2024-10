EQS-News: Mutares erwartet starkes Q4 2024 mit hoher M&A-Aktivität

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Mutares erwartet starkes Q4 2024 mit hoher M&A-Aktivität



01.10.2024

München, 1. Oktober 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA befindet sich zum Start des vierten Quartals 2024 auf Kurs, um die im Rahmen der kommunizierten Strategie formulierten Ziele zu erreichen. Insbesondere in den Segmenten Engineering & Technology, Goods & Services und Retail & Food wird eine überdurchschnittliche Entwicklung in Q4 2024 erwartet, während das Wachstum zur Erreichung einer relevanten Position in der Automobil- und Mobilitätsindustrie zu ersten Exit-Möglichkeiten führen wird.

Nach einem transaktionsseitig plangemäß gedämpften dritten Quartal erwartet Mutares ein sehr starkes viertes Quartal 2024. Mutares plant bis zu fünf Akquisitionen mit Investitionen von bis zu EUR 20 Mio. für mehr als EUR 600 Mio. Umsatz und mindestens zwei weitere Exits im Jahr 2024.

Auf der Exit-Seite liegt besonderes Augenmerk auf Steyr Motors ("Steyr"), einem globalen Anbieter von Spezialmotoren für den schnell wachsenden Verteidigungssektor. Mutares erwarb das Unternehmen, das von einem sehr schnellen und starken operativen Turnaround und dem positiven Marktumfeld profitiert, im November 2022. Im Geschäftsjahr 2024 wird Steyr ein operatives Ergebnis (Adjusted EBIT) von mehr als EUR 10 Mio. erwirtschaften. Das Marktumfeld ist sehr vorteilhaft und hat zu einer sehr starken Dynamik geführt, die sich in einer erhöhten Anzahl von soliden Möglichkeiten und einem starken Auftragsbestand niederschlägt. Julian Cassutti, CEO von Steyr, kommentiert: „Die Verteidigungsetats unserer Kunden sind weltweit so stark gestiegen, dass wir die bisher kommunizierten Ziele immer übertreffen konnten. Die aktuelle Planung, die von einem bereinigten EBIT von mehr als EUR 40 Mio. bis 2027 ausgeht, ist angesichts des bestehenden Auftragsbestands und der Vertriebspipeline eher konservativ.“

Mutares prüft für Steyr Motors die Möglichkeit eines Börsengangs und den Verkauf eines Teils des Steyr-Geschäfts bis Ende des Jahres an ausgewählte Investoren. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele auch in diesem Jahr erreichen werden und dass wir sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite einige positive Überraschungen erleben werden. Wir liefern, was wir versprechen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von 5,7 bis 6,3 Mrd. Euro erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR und bis 2028 auf 10 Mrd. EUR ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für die Holding ein Jahresüberschuss von 108 bis 132 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2024, 125 bis 150 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025 und 200 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2028 erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind seit Dezember 2023 Teil des Auswahlindex SDAX.

