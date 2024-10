GNW-Adhoc: UPDATE: 2024 New Energy Industry Development Conference & Invest in Changzhou Conference hat stattgefunden

^CHANGZHOU, China, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. September wurde die

?2024 New Energy Industry Development Conference & Invest in Changzhou Conference" eröffnet, bei der Wissenschaftler, Experten, lokale und ausländische Unternehmensvertreter und Finanzinstitutionen zusammenkamen, um über Zusammenarbeit und Entwicklung zu diskutieren. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3301/eng)Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3301/eng) Insgesamt wurden 42 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 39,7 Milliarden Yuan unterzeichnet, darunter neun ausländisch finanzierte Projekte mit einem Volumen von 1,16 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus unterzeichneten zehn Finanzinstitute der Provinz Finanzierungsvereinbarungen über Kredite in Höhe von insgesamt 120 Milliarden Yuan. Neue Identität: Auf dem Weg zur Hauptstadt der neuen Energien in China Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat Initiativen zur Förderung der Industriestruktur ins Leben gerufen, wie z. B. Hangzhou als ?Chinas Tal der Visionen" und Ningbo als ?Hauptstadt der magnetischen Innovation". Changzhou wurde dabei zur ?Hauptstadt der neuen Energien" in China ernannt. In der Stadt entstand ein umfassendes industrielles Ökosystem, das die Bereiche Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung, -anwendung und -vernetzung abdeckt. Mit einer starken Basis im Bereich der neuen Energien ist Changzhou führend in der Herstellung von Produkten mit hoher Wertschöpfung in der Provinz Jiangsu und hat zwei nationale Industriecluster für intelligente Fertigungssysteme und neue Kohlenstoffmaterialien gegründet, wobei fünf Cluster mehr als eine Billion Yuan an Wirtschaftskraft aufweisen. Changzhou untermauert seine Erfolge als ?Hauptstadt der neuen Energien" mit drei Zeitangaben. Vom Vertragsabschluss bis zur Produktion vergingen beim Milliarden- Yuan-Projekt CATL Jiangsu lediglich 363 Tage. Li Auto, heute ein Billionen-Yuan- Unternehmen, hat sich innerhalb von sechs Jahren von einem Start-up mit einem 3- seitigen Pitch zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von über 123,8 Milliarden Yuan entwickelt. Darüber hinaus hat sich der Sektor für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb in Changzhou innerhalb von vier Jahren von einer Kleinserienproduktion zu einem kollaborativen Großserienmodell entwickelt, wobei die Fahrzeugproduktion von 112.000 Einheiten im Jahr 2021 auf 678.000 Einheiten im Jahr 2023 gestiegen ist und in diesem Jahr voraussichtlich 800.000 Einheiten übersteigen wird. Neue Projekte: Großinvestitionen in Changzhou Changzhou belegt im Hurun-Report 2024 den dritten Platz bei der Konzentration von Chinas neuer Energieindustrie und verzeichnet damit seit drei Jahren in Folge die höchste Investitionsbereitschaft. Vier lokale Unternehmen im Bereich der neuen Energien haben den Status eines ?Einhorns" erreicht, und fünf Unternehmen, darunter CATL, BYD und Li Auto, die auf der aktuellen Hurun Global 500-Liste stehen, haben sich für Investitionen in Changzhou entschieden. Aufgrund des günstigen Geschäftsumfelds haben sich bedeutende Unternehmen wie ArcelorMittal aus Luxemburg, die Komponentenfertigung von Li Auto und Bayer Medical Equipment aus Hongkong in Changzhou niedergelassen. Seit 2020 hat die Stadt insgesamt 10,59 Milliarden US-Dollar an ausländischen Investitionen angezogen. Ju Gwang-deok, Bürgermeister von Changzhous Partnerstadt Namyangju in Südkorea, betonte auf der Konferenz die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der neuen Energien. Dreißig Unternehmen wurden für ihren bedeutenden Anteil an ausländischen Investitionen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde der mehrsprachige ?Service Guide for Foreigners in Changzhou" herausgegeben, der Ausländern, die in der Stadt leben und arbeiten, als Hilfestellung dienen soll. Neue Pfade: Zukunftsbranchen auf dem Vormarsch Umweltschutz, CO2-Reduktion, Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung sind die beherrschenden Themen unserer Zeit. In Changzhou sind verschiedene strategische Kooperationen, Innovationsplattformen und nationale Veranstaltungen geplant, darunter der Start des Second Energy Electronics Industry Innovation Competition und eine strategische Kooperationsvereinbarung zur Förderung der Industrialisierung der Stadt. Außerdem wurde das Jiangsu Province Advanced Power and Energy Storage Battery Technology Innovation Center eröffnet. Um Investitionen in Zukunftsbranchen anzuziehen, hat Changzhou mit einem Gesamtvolumen von 5 Milliarden Yuan den größten Mutterfonds für neue Energien in Jiangsu eingerichtet. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch mehrere Fondsprojekte besiegelt, darunter der Yangtze River Delta Hard Technology Scientist Fund mit einem Volumen von 2 Mrd. Yuan und der Yuanzheng Venture Capital Fund mit einem Volumen von 1,68 Mrd. Yuan, was ein Gesamtvolumen von 6,305 Mrd. Yuan ergibt. Changzhou treibt die Integration von ?Fahrzeug, Energie, Straße und Cloud" voran und startet Pilotprogramme für nahezu CO2-freie Parks und intelligente Mikronetzprojekte. Die Stadt fördert die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, einschließlich virtueller Kraftwerke und Lastaggregatoren, mit dem Ziel, eine Pilotstadt für CO2-Reduzierung in China zu werden. In Zukunft wird die Entwicklung neuer Energien in Changzhou weiter ausgebaut, wobei sich Investitionsmöglichkeiten in Schlüsselbereichen wie synthetische Biologie, Wirtschaft für Fluggeräte mit niedrigen Flughöhen, intelligente vernetzte Fahrzeuge mit Energien, Festkörperbatterien, Wasserstoffenergie, Halbleiter der dritten Generation, künstliche Intelligenz, Robotik und industrielle Muttermaschinen ergeben. Quelle: Organisationskomitee der 2024 New Energy Industry Development Conference & Invest in Changzhou Conference °