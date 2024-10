Ölkonzern Adnoc aus den Emiraten will Covestro übernehmen - Gebot 62 Euro

LEVERKUSEN/ABU DHABI (dpa-AFX) - Das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will wie seit langem erwartet den deutschen Kunststoffkonzern Covestro übernehmen. Die Araber bieten 62 Euro je Aktie der Leverkusener, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Damit wird Covestro insgesamt auf einen Wert von 11,7 Milliarden Euro taxiert. Die Mindestannahmequote liegt bei 50 Prozent plus einer Aktie. Covestro unterstützt den Angaben zufolge das Angebot und hat mit Adnoc eine Investitionsvereinbarung bis Ende 2028 unterzeichnet.

Das Grundkapital von Covestro soll zudem bei Vollzug des Angebots über die Ausgabe neuer Aktien an die Bieterin um zehn Prozent erhöht werden, was beim Angebotspreis zu einem Betrag der Kapitalerhöhung von 1,17 Milliarden Euro führen würde.

Spekulationen über einen Kauf waren Mitte 2023 aufgekommen. Im September 2023 hatte Covestro dann mitgeteilt, mit Adnoc zu sprechen - konkrete Übernahmeverhandlungen mit dem Konzern aus Abu Dhabi laufen erst seit Juni 2024.

Das "Wall Street Journal" hatte über ein kurzfristig bevorstehendes Gebot in dieser Woche berichtet. Die Covestro-Aktie zog vorbörslich an. Tags zuvor hatte sie den Haupthandel bei knapp 56 Euro beendet.