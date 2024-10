Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu FDP/Rente

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu FDP/Rente:

"Es gibt viele gute Gründe, der Ampel den Stecker zu ziehen. Die Rente, an der sich Teile der FDP gerade so hingebungsvoll abarbeiten, gehört nicht dazu. Das Ziel des Rentenpakets der Ampel, ein Absinken des Rentenniveaus unter 48 Prozent zu verhindern, ist richtig. Ein weiteres Abrutschen wäre nicht nur das nächste Konjunkturpaket für die AfD und Sahra Wagenknecht. Das gesamte Prinzip der Rente geriete ins Rutschen, wenn immer mehr Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, im Alter kaum mehr bliebe als denen, die von Stütze leben. Deshalb will FDP-Chef Lindner das von ihm mit ausgehandelte Paket retten. Die Frage ist nur: Was ist sein Wort angesichts der um sich greifenden FDP-Panik noch wert? Angst ist kein guter Ratgeber: Ein Scheitern der Ampel just an dieser Frage und ein anschließender Rentenwahlkampf, in dem die SPD den Liberalen die Schuld an wachsender Rentnernot zuweist, wäre für die FDP nicht zu gewinnen."/yyzz/DP/ngu