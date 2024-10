Showdown naht: Die fünfte Woche in der onvista-Spielgruppe verspricht Nervenkitzel

Wir befinden uns inzwischen in der fünften Woche des Börsenspiels "Trader 2024" der Société Générale. An der Spitze der onvista-Spielgruppe sorgt der Spieler "Kobold" für Furore: Mit einem Wertzuwachs von über 300 Prozent und einem Depotwert von mehr als 401.000 Euro führt er nicht nur die Gruppe an, sondern steht auch auf Platz eins der Gesamtwertung.

Profi-Trader Martin Goersch rangiert aktuell - mit einem Depotwert von 105.753 Euro - auf Platz 201 von insgesamt 780 Teilnehmenden. Bislang hat er 14 Trades durchgeführt und so ein Plus von knapp sechs Prozent erzielt. Alle Trader, die zum jetzigen Zeitpunkt vor ihm platziert sind, haben damit noch die Chance, das von onvista verloste iPhone 15 zu gewinnen.

Wer jetzt noch mitmachen möchte, kann weiterhin ins Börsenspiel einsteigen. Aber Achtung: Dein Startdepot wird auf 100.000 Euro gesetzt und es bleiben nur noch diese sowie die nächste Woche, um zu gewinnen. Alle Infos zur Anmeldung gibt's hier.