Tesla im Quartal ausgebremst - Erwartungen verfehlt

(Reuters) - Zunehmender Wettbewerb in den USA, die Elektroauto-Flaute in Europa und die schlechte Verbraucherstimmung in China machen Tesla zu schaffen.

Der US-Konzern lieferte im dritten Quartal nach eigenen Angaben vom Mittwoch 462.890 Fahrzeuge aus und verfehlte damit die Erwartungen von Analysten, die nach LSEG-Daten mit knapp 470.000 Fahrzeugen gerechnet hatten. Immerhin konnte Tesla aber rund 6,4 Prozent mehr E-Autos an die Kunden bringen als im Vorquartal.

Der von Elon Musk geführte Konzern muss nun im vierten Quartal richtig Gas geben, um nicht schlechter abzuschneiden als im Vorjahr. Tesla braucht dann einen Rekordverkauf von 516.344 Fahrzeugen binnen drei Monaten - sonst würde der über Jahre erfolgsverwöhnte Autobauer im Gesamtjahr erstmals in seiner Geschichte ein Minus bei den Auslieferungen verzeichnen.

