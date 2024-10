Deutz mit Kurseinbruch wegen gekappter Jahresziele

Gekappte Jahresziele haben die Deutz-Aktie am Donnerstag einen Kurseinbruch ausgelöst. Der Motorenbauer senkte wegen schwacher Nachfrage seine diesjährigen Umsatz- und Margenziele.

Davor nur mit einem Prozent im Minus liegend, sackte der Kurs in kürzester Zeit um bis zu 18 Prozent ab. Erst am Tief aus dem Oktober 2023 bei 3,64 Euro fing er sich etwas. Zuletzt betrug der Kursrutsch aber immer noch fast 14 Prozent auf 3,83 Euro. Trotz des Feiertags wird an der Frankfurter Börse gehandelt.

Im Gesamtjahr dürften nur noch weniger als 150.000 Motoren verkauft werden anstatt wie bisher kommuniziert maximal 160.000. Absatz und Auftragseingang im dritten Quartal lägen unter den bisherigen Erwartungen, hieß es zur Begründung. Reagieren will das Unternehmen mit Kostensenkungen. Deutz ist im SDax gelistet. Der Kleinstwerteindex büßte am Nachmittag 0,7 Prozent ein.