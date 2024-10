Besser als sinkende Zinsen: Investiere jetzt 10.000 Euro, erhalte 506 Euro Dividende!

Sinkende Zinsen sind derzeit ein Problem für Sparer. Wir können das jedoch lösen, wenn wir langfristig in eine starke Dividende investieren. Zwar müssen wir uns als angehende Investoren dann auf Wertschwankungen, das Risiko des Aktienmarktes und mögliche Korrekturen einstellen. Dafür können wir aber ein besseres Gesamtpaket erhalten, als bei einer vertraglich fixierten Verzinsung.

Der Aktienmarkt bietet teilweise starke und über Jahrzehnte stabile Dividendenzahler. Sinkende Zinsen oder eine sinkende Dividende müssen daher nicht sein. Wenn ein Unternehmen außerdem leicht wächst, ist langfristig sogar eine höhere Ausschüttung möglich. Das klingt interessant?

Dann betrachten wir heute eine Aktie, die bei einer Investition von 10.000 Euro direkt 506 Euro Dividende auszahlt. Vielleicht lässt sie dich die sinkenden und häufig eher kurzfristigen Zinsen direkt vergessen.

Mittel gegen sinkende Zinsen: 506 Euro Dividende pro Jahr

Die Aktie, die wir heute in unseren Fokus rücken wollen, heißt Realty Income (WKN: 899744). Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust (REIT). Und das wiederum ist eine spezielle und steuerprivilegierte Gesellschaft, die in der Regel in Immobilien investiert. Dafür muss das Management stets mindestens 90 % des erwirtschafteten Gewinns ans die Investoren per Dividende auszahlen.

Kommen wir aber zuerst zu dem entscheidenden Faktor, der gegen sinkende Zinsen hilft. Derzeit zahlt Realty Income eine monatliche (!) Dividende in Höhe von 0,2635 US-Dollar je Aktie an die eigenen Investoren aus. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergeben sich 3,162 US-Dollar, was bei den aktuellen Kursen einer Dividendenrendite von 5,06 % entspricht. Klingt interessant? Dann warte ab. Es wird noch besser.

Realty Income zahlt mittlerweile nämlich seit 651 Monaten in Folge eine Dividende an die Investoren aus. Das entspricht einem Zeitraum von mehr als 54 Jahren. Sinkende Zinsen? Steigende Zinsen? Crashs, Korrekturen und Wirtschaftskrisen? Sogar Kriege? Hat es alles in diesem Zeitraum gegeben. Aber der Real Estate Investment Trust hat sich nicht mit Blick auf die eigene Dividendenpolitik beirren lassen, sondern stets zumindest eine konstante Dividende je Aktie an die eigenen Investoren ausgezahlt. Über diesen Zeitraum ist die Dividende je Aktie außerdem 127 Mal erhöht worden. Das entspricht einer Erhöhung alle ca. vier bis fünf Monate. Wobei der REIT es sich inzwischen angewöhnt hat, vierteljährlich zumindest eine leichte Erhöhung der Dividende vorzunehmen.

Kurzum: Realty Income bietet eine langfristige Alternative für sinkende Zinsen. Der REIT ist einer der historisch stärksten und stabilsten Zahler. Mit 5,06 % Dividendenrendite und bei einer Investition von 10.000 Euro würde man derzeit starke 506 Euro Dividende pro Jahr erhalten. Beziehungsweise: Ca. 42,16 Euro pro Monat.

Auch ein starkes Unternehmen!

Als Investor solltest du dich jedoch nicht nur für die Dividende interessieren, sondern auch das Unternehmen. Schließlich ist es das Unternehmen, das dir eine stabile Dividende ermöglicht. Um fair zu sein: Auch das ist etwas anders, als beim Zins. Hier konnte man eine tiefergehende Analyse außenvor lassen.

Aber der spezielle Blick lohnt sich ebenfalls bei Realty Income. Der Real Estate Investment Trust hat im Laufe der Zeit nämlich ein hochspannendes Unternehmen aufgebaut. Derzeit befinden sich über 15.450 Immobilien im Portfolio der Gesellschaft. Das heißt: Mit dem Kauf jeder einzelnen Aktie investiert man in einen winzig kleinen Teil dieses diversifizierten Immobilienportfolios. Zu den Mietern gehören bekannte US-Größen wie die Dollar-Stores Dollar Tree und Dollar General. Aber auch FedEx hat viele Immobilien angemietet. Selbst Walmart, 7-Eleven und Tesco gehören dazu. Du siehst: Es sind Mieter, die in der Wirtschaftswelt etabliert sind und wohl sehr viel daran tun werden, um die Miete zu bezahlen.

Von 98,9 % aller Immobilien aus dem Portfolio erhält Realty Income derzeit eine Zahlung. Ca. 1,1 % der Immobilien stehen lediglich leer. Auch das ist ein starker Wert für einen REIT, der zeigt: Diese Aktie kann einem wirklich eine starke und stabile Dividende ermöglichen, die gegen sinkende Zinsen helfen kann.

Wenn wir noch etwas tiefer in die Materie gehen, so entdecken wir für das letzte Quartal bereinigte Funds from Operations je Aktie von 1,06 US-Dollar. Die Funds from Operations sind, sehr einfach ausgedrückt, das Mietergebnis bereinigt um Wertveränderungen im Portfolio. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von lediglich 74,5 % ist die Dividende ebenfalls sehr nachhaltig.

Sinkende Zinsen? Realty Income ist eine spannende Alternative!

Letztlich liegt es natürlich an dir, ob du bei den jetzt wieder sinkenden Zinsen wirklich in Aktien investieren möchtest. Um das noch einmal zu betonen: Es ist natürlich ein anderes Investment. Höhere Risiken können eine höhere Gesamtrendite ermöglichen. Das ist der Mix, auf den du dich einlassen müsstest.

Trotzdem ist Realty Income gleichsam einer der stabilsten Dividendenzahler mit einer hohen Dividende. Wer 10.000 Euro investiert, der könnte jetzt 506 Euro Dividende einstreichen. Muss dafür aber mindestens tagtägliche Wertschwankungen aushalten.

