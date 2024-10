Der Börsenhandel bei Pentixapharm hat am Donnerstag durchwachsen begonnen. Der erste Kurs glich mit 5,10 Euro dem Referenzpreis, der in der unteren Hälfte der angekündigten Spanne festgelegt wurde. Zeitweise fiel der Kurs knapp unter die Marke von 5 Euro, bevor im Tageshoch dann 5,15 Euro bezahlt wurden. Zuletzt lag der Kurs mit exakt 5 Euro dann wieder etwas tiefer.

Pentixapharm war bislang Teil des im SDax gelisteten Unternehmens Eckert & Ziegler. Die Papiere des Strahlentechnik-Unternehmens wurden nun „ex Abspaltung" gehandelt. Das heißt, es wurde im Kurs berücksichtigt, dass die Aktionäre die Anteile der Abspaltung zeitnah ins Depot gebucht bekommen. Der dies bereinigende Börsenabschlag bei Eckert lag mit zuletzt 4,44 Euro etwas unter dem Gegenwert der Pentixapharm-Aktien.

Pentixapharm ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von radiopharmazeutischen Medikamenten spezialisiert hat. Mit Sitz in Würzburg, Deutschland, ist das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2019 bestrebt, neue und effektivere Behandlungsmöglichkeiten für verschiedene Krankheiten zu entwickeln.

Radiopharmaka sind Arzneimittel, die radioaktive Substanzen enthalten. Diese Substanzen werden im Körper gezielt an bestimmte Stellen transportiert, wo sie ihre therapeutische Wirkung entfalten. In der medizinischen Bildgebung dienen sie dazu, Tumore oder andere krankhafte Veränderungen sichtbar zu machen. In der Therapie werden sie eingesetzt, um Krebszellen gezielt zu zerstören.