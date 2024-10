KCNA - Nordkoreas Staatschef droht mit nuklearer Antwort bei Souveränitätsverletzung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hat erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, sagte Kim, das Land werde nicht zögern, alle verfügbaren Kräfte einschließlich Atomwaffen einzusetzen, wenn "der Feind" versuche, mit Gewalt in seine Souveränität einzugreifen. Kim kritisierte zudem den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol dafür, bei einer Veranstaltung zum Tag des Militärs am Dienstag vom Ende des nordkoreanischen Regimes gesprochen zu haben. Laut KCNA äußerte sich Kim am Mittwoch auf einer Ausbildungsbasis von Spezialeinheiten der Armee. Nordkorea verfolgt seit Jahrzehnten ein Atomwaffenprogramm und verfügt vermutlich über genügend spaltbares Material für den Bau Dutzender solcher Waffen. Das Land hat bereits sechs unterirdische Atomtests gestartet.

Am Dienstag beging Südkorea den alljährlichen Tag der Streitkräfte mit einer Militärparade, bei der eine ballistische Rakete, die einen massiven Sprengkopf tragen kann, vorgeführt wurde. Südkoreas Präsident Yoon warnte Pjöngjang daraufhin in einer Rede vor dem Einsatz von Atomwaffen und sagte, dies würde mit einer entschlossenen Antwort seines Militärs und der US-Allianz beantwortet werden. "Dieser Tag wird das Ende des nordkoreanischen Regimes bedeuten", sagte Yoon.

