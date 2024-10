Novo-Nordisk-Aktie korrigiert: Warum ich jetzt nicht kaufe! (Und auch: Wann ich kaufe)

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) korrigiert. Das ist insofern bemerkenswert, als dass sie in den letzten Jahren eigentlich nur im Wert steigen konnte. Noch im Juni dieses Jahres erreichte sie auf 138 Euro ein neues Hoch. Per Ende September sind wir hingegen bei einem aktuellen Aktienkurs von 106 Euro deutlich tiefer.

Aber ist die Aktie von Novo Nordisk jetzt ein Kauf? Ist das endlich die Korrektur, auf die alle Investoren gewartet haben? Oder heißt es in Anbetracht der Probleme Füße still halten? Ja, ist sogar die Bewertung immer noch zu teuer? Fragen über Fragen. Erste Antworten finden wir vermutlich, wenn wir die Gründe für die Korrektur näher beleuchten.

Novo Nordisk: Darum korrigiert die Aktie

Unverhofft kommt oft. Das gilt im Moment wohl für die Aktie von Novo Nordisk. In letzter Zeit gab es einige negative Schlagzeilen. Das führte in Summe zu der Korrektur, die wir jetzt sehen.

Fangen wir mit den Basics an: Novo Nordisk hat im August bereits ein langsameres Wachstum gezeigt. Zwar wuchs der Umsatz noch um 25 % auf währungsbereinigter Basis um 25 % auf 133,4 Mrd. Dänische Kronen. Beim Nettoergebnis gab es mit einem Wachstum von 16 % jedoch leichte Ernüchterung. Auch das Ergebnis je Aktie wuchs mit 17 % eher schwächer. Ein Ergebnis je Aktie von 10,17 Dänischen Kronen bleibt zwar solide. Aber eben alles andere als rekordverdächtig von den Zuwächsen her.

Der Newsflow geht noch weiter. Zuletzt verkündete ein Analyst aus dem Hause JPMorgan so manchen Zweifel. Seiner Ansicht nach dürften sich die Verkäufe von Wegovy deutlich verlangsamen, was das Wachstum für das dritte Quartal etwas ausbremse. Zum Hintergrund für dich: Wegovy ist neben Ozempic eines der wichtigsten Produkte, die zuletzt wegen ihrer Abnehmfähigkeiten für Aufsehen gesorgt haben.

Möglicherweise ist Novo Nordisk daher nun etwas schwächer aufgestellt. Vielleicht verlangsamt sich das Wachstum. Auch die Bewertung wirkte in Anbetracht dieser neuen Baustellen als eine deutliche Spaßbremse. Noch immer gilt: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 38 ist die Bewertung alles andere als preiswert. Aber immerhin, unter der Marke von 40.

Lohnt es sich jetzt, einen Fuß in die Tür zu stellen?

Die Aktie von Novo Nordisk ist und bleibt trotzdem ein interessantes Phänomen. Der dänische Konzern, der sich auf Diabetes und inzwischen auch auf Übergewicht spezialisiert, adressiert einen gigantischen Markt. Alleine Diabetes sollte ein beständiges und moderates Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufweisen. Der Markt der Abnehmprodukte ist globale gesehen noch sehr klein. Er könnte nach ersten Prognosen in einem Jahrzehnt aber ein Marktpotenzial von 100 Mrd. US-Dollar erreichen. Davon wird Novo Nordisk als ein klarer Marktführer voraussichtlich sehr stark profitieren können.

Natürlich gibt es auch Konkurrenz. Eli Lilly ist auf den Plan getreten und will seinen Marktanteil haben. Aber auch kleinere Herausforderer besitzen innovative Produkte. Was ist also der Big Deal oder das Big Picture hinter all dieser doch eher kurzfristigen Betrachtung?

Meine Meinung ist: Novo Nordisk wird allmählich wieder interessanter. Aber wäre für mich noch nicht interessant genug, um eine erste Position aufzubauen. Bei einem KGV von 38 würden zwei Jahre mit 17 % Gewinnwachstum zu einem KGV von 28 führen. Das wäre immer noch nicht preiswert. Es bräuchte voraussichtlich noch einmal zwei bis drei Jahre mit ähnlichen Zuwächsen, um wieder attraktiver zu sein. Ist das realistisch? Ja, vielleicht. Aber meiner Meinung nach bereits eingepreist.

Versteh’ mich nicht falsch. Ich glaube auch, dass Novo Nordisk über die bestehende Größe hinaus wachsen kann. Wie gesagt: Der Markt des Diabetes wächst leicht und auch der Markt der Abnehmpräparate besitzt viel Fantasie. Aber um ein marktschlagendes Investment zu sein, braucht es meiner Meinung nach eine günstigere Bewertung. Ab einem KGV von 33 würde ich einen ersten, kleinen Fuß in die Tür stellen. Bei Werten von 30, 25 und mit Glück um die 20 würde ich meine Position dann noch einmal ausbauen.

Ob das auch der richtige Ansatz für dich ist? Das weiß ich nicht. Aber jetzt weißt du, wie ich über die Aktie von Novo Nordisk denke.

