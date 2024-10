ROUNDUP: Auftragseingang in der Industrie sinkt deutlich

WIESBADEN (dpa-AFX) - Dämpfer für die angeschlagene deutsche Industrie: Nach zwei Anstiegen in Folge ist der Auftragseingang im August unerwartet deutlich gesunken. Die Zahl der Bestellungen fiel im Monatsvergleich um 5,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Wenn die Großaufträge herausgerechnet werden, haben die Unternehmen 3,4 Prozent weniger Bestellungen erhalten. Analysten hatten einen Dämpfer beim Auftragseingang erwartet, waren im Schnitt aber nur von einem Rückgang um 2,0 Prozent ausgegangen.

Allerdings wurde der Auftragseingang im Vormonat Juli nach oben revidiert. Er ist demnach um 3,9 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, nachdem zuvor nur ein Anstieg um 2,9 Prozent gemeldet worden war. Nachdem in den Monaten Juni und Juli mehr Aufträge eingegangen waren, zeigte sich eine positive Entwicklung im Dreimonatsvergleich. Wie das Bundesamt weiter mitteilte, lag der Auftragseingang im Zeitraum von Juni bis August um 3,9 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

Im Jahresvergleich fiel die Entwicklung im August allerdings ebenfalls schlechter als erwartet aus. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt einen Rückgang um 3,9 Prozent, nach einem Zuwachs um revidiert 4,6 Prozent im Vormonat.

Den Auftragsdämpfer erklärte das Bundesamt unter anderem mit den Bestellungen im "Sonstigen Fahrzeugbau". Hierunter fällt die Produktion von Flugzeugen, Schiffen, Zügen oder Militärfahrzeugen. Die negative Entwicklung komme dadurch zustande, "dass im Sonstigen Fahrzeugbau im Vormonat umfangreiche Großaufträge platziert worden waren", hieß es in der Mitteilung.

Außerdem gab es im August weniger Bestellungen aus dem Ausland. "Betrachtet man das Ausland insgesamt, so fielen die Auftragseingänge um 2,2 Prozent", teilte das Bundesamt mit. Allerdings beschränkt sich die negative Entwicklung auf die Eurozone, wo 10,5 Prozent weniger Aufträge verzeichnet worden. Bei den Neuaufträgen aus dem Ausland außerhalb des Währungsraums meldete das Bundesamt hingegen einen Anstieg um 3,4 Prozent.

Trotz der positiven Impulse bei den Auftragseingängen außerhalb der Eurozone geht Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank davon aus, dass "das Leiden der Industrie anhalten wird". Er verwies auf die hohe Bedeutung des Exports für die deutsche Wirtschaft. Deutschland sei dringend auf Aufträge aus dem Ausland angewiesen. "Bleiben diese aus, leidet die gesamte Wirtschaft", sagte Gitzel.

Der zarte Hoffnungsschimmer nach zwei guten Zahlen im Juni und Juli ist nach Einschätzung des Analysten Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg wieder erloschen. "Die Frühindikatoren fallen, die Prognosen sinken, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Alles fühlt sich an wie eine Rezession", sagte Niklasch.

Laut Medienberichten wird die Bundesregierung am Mittwoch die Wachstumsprognose für Deutschland senken. Demnach rechnet die Regierung für das laufende Jahr mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Zuvor hatten bereits die führenden Forschungsinstitute ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft gesenkt und erwarten ein Schrumpfen um 0,1 Prozent./jkr/stk