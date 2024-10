Ethereum Kurs: Hochspannung vor US-Inflationsdaten

Das nach Marktgröße zweitwichste Krypto Asset Ether (ETH) notiert am Dienstag mit 2.440 Dollar pro Einheit zunächst unterhalb der psychologisch wichtigen 2.500-Dollar-Marke.

Ihre Schatten vorauswerfen dürften neben den Fed-Mitschriften wichtige US-Inflationsdaten. Die zuletzt dominierende Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahostkonflikt ist indes offensichtlich wieder etwas in den Hintergrund gerückt, dürfte aber präsent bleiben.

Freude über US-Arbeitsmarktbericht weicht nüchternen Betrachtungsweise

Die Freude über einen sonderbar starken US-Arbeitsmarktbericht ist mittlerweile wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. So wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Monat 254.000 neue Jobs geschaffen und damit deutlich mehr als im Vorfeld erwartet (140.000), nach 159.000 Einheiten im Vormonat. Bestätigt wurden die Daten insbesondere durch eine rückläufige Arbeitslosenquote, welche sich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent reduzierte.

Auf der einen Seite könnten die Daten Anlass zur Hoffnung geben, dass die US-Konjunktur doch besser läuft als erwartet. Gegenteilig besteht allerdings auch Interpretationsspielraum, dass sich die Fed in puncto Zinssenkungen doch länger Zeit lassen könnte als gedacht.