FT - Tennet erwägt IPO für deutsche Tochter

Frankfurt (Reuters) - Der niederländische Stromnetzbetreiber Tennet prüft einem Zeitungsbericht zufolge einen Börsengang seiner deutschen Tochter.

Tennet habe Banker von Goldman Sachs, Morgan Stanley, ABN Amro und Deutsche Bank mit der Planung einer möglichen Aktienplatzierung betraut, berichtete die "Financial Times" am Montag. Die deutsche Tochter könnte dabei mit mehr als 20 Milliarden Euro bewertet werden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf eine mit der Situation vertraute Person. Im Sommer war nach jahrelangen Verhandlungen der Versuch gescheitert, den deutschen Tennet-Teil an den Bund zu verkaufen. Tennet scheut die nötigen Milliarden-Investitionen in ihr deutsches Stromnetz.

