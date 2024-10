Merz und Dobrindt: SPD rückt mit neuem Generalsekretär nach links

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Friedrich Merz und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sehen in der Wahl des neuen SPD-Generalsekretärs Matthias Miersch einen Linksruck der Partei.

"Das gibt einen Vorgeschmack auf das, was im Wahlkampf offensichtlich von der SPD geplant ist, nämlich einen weiteren Ruck nach links", sagte Oppositionsführer Merz am Dienstag vor der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Das mache die Wahlkampf-Auseinandersetzung mit der SPD sicherlich leichter. In Anspielung auf eine mögliche Koalition aus Union und SPD nach der nächsten Bundestagswahl fügte der Unions-Kanzlerkandidat aber hinzu: "Ob es die Zusammenarbeit später auch leichter macht, das will ich heute mit einem großen Fragezeichen versehen."

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt gratulierte Miersch, betonte aber ebenfalls dessen Zugehörigkeit zum linken Flügel der SPD. Dies habe Miersch in den vergangenen Jahren im Bundestag immer sehr deutlich gemacht. Auch Dobdrindt sprach von einem "sichtbaren Zeichen sein, dass die SPD deutlich nach links rücken will". Die Sozialdemokraten müssten selbst entscheiden, ob dies strategisch klug sei. "Ich glaube nur, dass die Luft links ziemlich dünn wird und deswegen: viel Erfolg beim Kampf mit Sarah Wagenknecht und der Linkspartei."

