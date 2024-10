S&P 500® - Aufgestautes Bewegungspotenzial?

Zuletzt war wenig Bewegungsdynamik beim S&P 500® festzustellen. Dennoch notieren die US-Standardwerte stabil oberhalb der alten Ausbruchsmarken bei 5.652/5.670 Punkten und damit in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 5.767 Punkten. Solange das Aktienbarometer das o. g. Ausbruchslevel verteidigen kann, ist der aktuelle Aufwärtstrend absolut intakt. Unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements hätten wir somit schon eine kurzfristige Absicherung auf der Unterseite abgesteckt. Einen weiteren Halt markiert die 50-Tages-Linie (akt. bei 5.559 Punkten). Ab Mitte Oktober greift dann der Faktor „Saisonalität“ dem S&P 500® nochmals unter die Arme. Schließlich sorgt gerade der eigentliche Wahltermin regelmäßig für zyklischen Rückenwind. Das o. g. Rekordlevel muss also keineswegs das Ende der Fahnenstange markieren, zumal die Kursentwicklung seit Mai als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden kann. Rein rechnerisch hält diese trendbestätigende Formation ein Anschlusspotenzial von gut 500 Punkten bereit, was langfristig Notierungen jenseits der Marke von 6.000 Punkten rechtfertigen würde. Zwei Fibonacci-Projektionen – abgeleitet aus der Korrektur von Juli/August – bei 5.880 bzw. 6.010 Punkten markieren nennenswerte Etappenziele.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

